El Tiro Suizo de San Carlos Sud luce su nueva fachada

Si bien restan detalles finales de obra, la histórica institución sancarlina ya muestra las mejoras realizadas en el frente del edificio.

Fundado en el año 1860, El Tiro Federal Suizo se convirtió en la primera institución en la todavía incipiente Colonia San Carlos. Sus imponentes instalaciones, que datan de 1895, quedaron en desuso durante muchos años, pero desde 2009 la institución volvió a renacer no sólo recuperando su predio, sino transformandose en un ejemplo a nivel provincial.

El Litoral dialogó con el presidente comunal Santiago Walker manifestó que restan detalles mínimos para culminar con las obras de puesta en valor de la fachada de la institución. “Los trabajos comenzaron el año pasado, con recursos que llegaron a través del programa Buenas Prácticas y con el apoyo de la secretaría de Deportes. Los aportes se destinaron en un 50% para la compra de rifles deportivos de alta competencia y el restante 50% se utilizó para recuperar la histórica fachada de la institución”, añadió.

Walker sostuvo que además se hicieron trabajos en el interior del edificio. “Los fondos los fuimos gestionando junto a las autoridades del club ante funcionarios provinciales, para ir avanzado en mejorar el histórico edificio, que hoy permite concretar muchos proyectos. Hay que valorar el sacrificio de la institución, el trabajo de la arquitecta y del presidente Raúl Mathig para poder llegar a esta realidad”.

Foto: El Litoral

En referencia a los proyectos que tiene el Tiro Suizo, el titular del Ejecutivo local señaló que se trabaja en una nueva línea de tiro.

“Se avanza con la concreción de la nueva línea de tiro de 50 metros, donde ya están adquiridos los portones y las nuevas galerías. Desde la comuna se ha colaborado con el material y la inyección de mano de obra. Es la parte fundamental para apuntalar el deporte, si las instalaciones no están en condiciones, no podemos realizar las prácticas correspondientes para llegar al alto nivel. El Tiro Federal Suizo es una institución modelo no sólo en la localidad y la región, sino también a nivel provincial”.

Por último Walker manifestó que se trata de buscar el crecimiento de la institución a través de contención de los jóvenes de la localidad para que realicen una disciplina con las condiciones óptimas.

Historia

Las bases de la Sociedad de Tiro Suizo de San Carlos Sud fueron sentadas en el mes de abril de 1860, y tras su conformación se convirtió en la segunda en su tipo en el país.

El primer stand de tiro estuvo emplazado en la zona oeste de un molino harinero, un terreno que más tarde fue ocupado por la Cervecería San Carlos. Más adelante, funcionó también un polígono provisorio en la casa de campo de Santiago Reutemann.