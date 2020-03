El evento que refleja lo que pasa en el campo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La tradicional exposición del campo volvió a reflejar las últimas novedades tecnológicas. La lluvia, el paro de la Mesa de Enlace y el "casillazo" de los autoconvocados, le aportaron el colorido singular de cada edición.

El primer día de la muestra, luego del corte de cintas, las 4 cadenas agrícolas (soja, maíz, trigo y girasol) manifestaron en una conferencia de prensa las dificultades de la coyuntura productiva. La incertidumbre por el contexto externo agravado por una crisis interna y la importancia del diálogo como herramienta para avanzar hacia lo que todas las cadenas productivas anhelan: un esquema de retenciones cero.

En los stands de la exposición estática se presentaron importantes novedades para los productores. Una reconocida marca de maquinaria presentó la cosechadora más potente del mercado en una conferencia de prensa que finalizó con el show en vivo de Soledad Pastorutti.

Temas como el marketing digital, la gestión de la innovación, los drones para aplicaciones selectivas o equipos de riego impulsados por energía solar, se llevaron las miradas de quienes buscan nuevas tecnologías para producir. A nivel de anuncios, se anticipó la realización de Argencarne (en Córdoba), la XVIII Exposición de la raza Braford y el Congreso CREA en Mendoza.

En los lotes demostrativos, se exhibieron en las dinámicas a campo equipos de embolsado y extracción de granos secos con un "show de tolvas" y un circuito de palas y míxers (equipos utilizados para la confección de alimento en el tambo y el feed lot).

El "chiche" más comentado. El helicóptero sin piloto multiuso para el agro fue una de las grandes atracciones tecnológicas.

En paralelo

Durante la semana se conmemoró un nuevo aniversario de "la 125", hito histórico que puso punto final al intento del anterior gobierno kirchnerista de imponer un esquema de retenciones móviles a la exportación de granos. Por eso, un grupo de productores autoconvocados de todo el país, aprovechó el marco de la exposición para realizar una asamblea a la vera de la ruta. Por su parte, los exponentes de las Mesa de Enlace se desligaron de esta convocatoria, aunque admitieron que los autoconvocados los reconocen como referentes ante la instancia de diálogo con el Gobierno Nacional. "Hemos tenido un acatamiento muy alto de la medida de fuerza", le dijo Jorge Chemes, titular de CRA a Campolitoral. "Los productores nos pidieron esta medida. Esperemos que sea un llamado de atención para que el Gobierno analice los diagnósticos que tiene, que para nosotros están equivocados", agregó.

Respecto al tema de la segmentación y las compensaciones prometidas (estas últimas todavía no se anunciaron oficialmente en el Boletín Oficial), opinó que "es imposible de llevar a cabo por todos los inconvenientes que conlleva. Deberían escuchar otras versiones, el campo genera el 70 % de los recursos económicos del país, y nuestras opiniones no deberían ser pasadas por alto". Y cerró diciendo que "la Mesa de Enlace está unida, ya que la unión de las entidades le da más fuerza a todos los reclamos del campo y a las decisiones y los análisis que hacemos, porque nos brinda un universo de análisis y aprendizaje para defender los intereses del campo". Y cerró lamentando con impotencia esta realidad. "Acá se ve el potencial en avance productivo, al que no podemos llegar porque no tenmos rentabildiad ni financiación para acceder a estas maquinarias".

Presencias y ausencias

Ante la ausencia del presidente de la Nación y del gobernador anfitrión, la figura del primer mandatario santafesino se destacó como una de las presencias políticas más relevantes de esta edición de Expoagro. Omar Perotti no sólo participó del corte de cintas. También recorrió el stand de Santa Fe y condujo un panel sobre el desarrollo productivo de la región junto con Alejandro Larosa, Federico Trucco y Sebastián Calvo (referentes de las empresas FyO, Bioceres y Red Surcos respectivamente). "Tenemos que aprovechar este espacio para que el conocimiento que produce la provincia se multiplique, valorando la enorme capacidad que tiene Santa Fe. Tenemos que vincularnos con el resto de la Argentina y con el mundo, con el compromiso de trabajar juntos", dijo, y remarcó: "Sepan que en nosotros van a encontrar un aliado". De las reuniones participaron científicos y científicas de la provincia, emprendedores, desarrolladores, representantes de empresas de base tecnológica, investigadores del Conicet y de otros centros universitarios.

Semilleros. Uno de los grandes atractivos de la muestra estuvo en los plots demostrativos con las novedades para cada cultivo. Foto: Juan Manuel Fernández.

Contratistas

Con destacado marco de público se realizó la Jornada de Contratistas en Expoagro con la presencia de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros (CACF), la Federación Argentina de Cámaras de Aeroaplicadores (FEARCA); y la Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola (FACMA). La mayor muestra agroindustrial a campo abierto de la región es el escenario ideal porque los socios de cada una de ellas están presentes.

Luciano Toldo, presidente de la CACF; Mauricio Fargioni, presidente de la FeArCA; y Jorge Scoppa, presidente de la CAFMA, abrieron la Jornada instando a sus representados a "seguir siendo vanguardistas y pensar en los que seguirán al frente de las entidades".

"Esta es una necesidad para los prestadores de servicio. Tenemos un enorme futuro porque Argentina es muy dependiente de los servicios para el agro, y en Expoagro tenemos a nuestro alcance todas las novedades", aseguró Scoppa.

El presidente de la FACMA llamó a "tener paciencia", porque seguramente saldrán líneas de crédito "que nos permitan seguir invirtiendo".

Toldo agradeció a Expoagro por la predisposición para alojar la Jornada de Contratistas, añadiendo que "en Argentina los prestadores de servicios son más importantes que en otros lugares del mundo, aun cuando suele haber caminos sinuosos que sortear. Es importante que estemos unidos", concluyó.

"Como instituciones tenemos que hacer docencia y que las cosas salgan bien desde nuestro lugar. Nuestra responsabilidad es hacer bien los números e intentar estar a la vanguardia para no alejarnos de la tecnología para que cada socio pueda seguir creciendo", completó. Mauricio Fargioni sostuvo que "la aviación agrícola atraviesa un momento crítico por la sequía que afecta a los campos en una vasta región del país", definiendo al campo como "el engranaje que mueve a toda la economía".

Visitas de exterior. Ucranianos y rusos se dieron la mano en "la Capital Nacional de los Agronegocios". Foto:Gentileza

El aporte de la lluvia

Como dice el refrán, siempre que llovió, paró. Durante las tres primeras jornadas de Expoagro 2020 edición YPF Agro visitantes de varios puntos del país recorrieron la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la región. Para muchos es una novedad, para otros una cita obligada, para quienes viajan miles de kilómetros se convierte en un paseo. Pero para todos es una gran experiencia.

Algunos caminando, otros en monopatín, a bordo de vehículos eléctricos o en bicicleta, cada visitante arma su recorrido para disfrutar al 100% la gran vidriera de Expoagro como así también todas las actividades que propone la agenda.

Como para Alberto Ferreyra, productor agropecuario oriundo de Corral de Bustos, y en su visita a Expoagro 2020 edición YPF Agro, expresó: "Todos los años trato de venir, esta edición me pareció que está mejor organizada, y creo que es una demostración de todo el potencial que tenemos para dar".

Por su parte, Marianela Robledo de Pergamino, comentó: "Siempre tratamos de venir a la muestra, es la tercera vez que la visitamos. Cada vez es más grande y con más oferta para el sector agropecuario. Somos productores y estamos interesados en lo que es maquinaria agrícola para tratar de renovar el equipo".

En sintonía, Domingo Sánchez, productor ganadero de la zona de Junín, recorrió la expo y se sorprendió porque cada vez está mejor". Según comentó, está interesando en sumar algunos conocimientos y ver las novedades en inseminación artificial".

Desde Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, arribaron Griselda y Marcelo Díaz, quienes son productores de chacra mixta. Mientras visitaban los stands, indicaron: "Siempre venimos, y nos interesa especialmente todo lo nuevo". Además, mostró su interés por ver las máquinas en acción al referirse al Tecnódromo", y destacó: "Lo bueno de esto es que tenés todo en la exposición".