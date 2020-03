https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 14.03.2020

11:56

Desde el 30 de marzo Curso de latín "Locus Amoenus"

El Instituto Cultural Argentino Germano de Santa Fe invita a participar del curso de latín “Locus Amoenus”, Primer Ciclo, a cargo del profesor Silvio Cornú. El mismo se realizará en la sede del Icag (Juan de Garay 2957,) todos los lunes de 17.30 a 19.15, a partir del 30 de marzo. Para informes e inscripciones dirigirse al establecimiento o llamar al 4592248, en ambos casos en el horario de 16.30 a 20.

La propuesta

Para este Curso, centrado en el latín clásico, no se requieren conocimientos previos de latín sino sensibilidad y predisposición para el aprendizaje de lenguas.

En nuestra vida cotidiana el latín está más presente de lo que generalmente sospechamos. Y más que una lengua “muerta” es una lengua “textual”, que se encuentra viva en los textos que nos ha legado, en las lenguas que nos rodean y junto con el griego en la terminología de nuestras disciplinas y quehaceres diversos (mens sana in corpore sano; alma mater, alter ego, habeas corpus, via crucis, requiem, carpe diem, per capita, de facto; poeta, theatrum, sophista; gramática, currículum, sociología). Basaremos nuestro estudio en la resignificación crítico-comparativa de los conocimientos del componente latino-romance que, aunque a veces endebles, parciales o dispersos, de hecho ya poseemos.