Unión juega con la cancha sin hinchada y sin el ídolo

Será un domingo diferente en todo aspecto. Carabajal está para volver y habría otro retoque en el sector central del mediocampo. El rival viene de golear y lo superó con amplitud cuando se enfrentaron en Sarandí por la Superliga.

Será un domingo diferente en todo aspecto. Carabajal está para volver y habría otro retoque en el sector central del mediocampo. El rival viene de golear y lo superó con amplitud cuando se enfrentaron en Sarandí por la Superliga.

Leo Madelón había quedado dolido después de la eliminación ante Dock Sud. El 0-3 ante Vélez fue el golpe cuando ya casi estaba caido. Se fue del estadio sin hablar. Eran las 21.30 cuando abandonaba el 15 de Abril para retornar al otro día a Casasol y seguir con su trabajo. El miércoles entrenó con los que no habían jugado el lunes y allí tomó la determinación. Esa misma noche se lo comunicó a Martín Zuccarelli y al otro día, bien temprano, a Marcelo Piazza, el primer dirigente con el que se cruzó. La dirigencia estaba dividida. La mitad quería que dirigiera el domingo, algunos sostenían que si renunciaba, lo mejor era que no lo hiciera. A esa hora, el partido se jugaba con público. Después llegó la decisión de hacerlo a puertas cerradas, como en definitiva será. Pero Madelón fue el que decidió no dirigir. Y no lo hizo especulando con que la gente pudiera o no ir para que se manifieste sobre la decisión que, indudablemente, fue inesperada y dolorosa para el hincha rojiblanco.

Marcelo Mosset será el encargado de armar el equipo y la estrategia para recibir a Arsenal. No tocará demasiado. Atrás no hay nada para cambiar, ya que todavía Corvalán no está en condiciones de volver. Y arriba tampoco, por lo que se asegura la continuidad de la dupla Troyansky-Bou. El único retoque se hará en el mediocampo. ¿Assis o Nardoni para acompañar a Elías?, es una posibilidad. En ese caso, saldría Javier Méndez. Y después, Carabajal para tratar de darle un poco de fútbol a un equipo que lo necesita.



El “Tato” sabe y conoce lo que recibe. Sabe también que no es momento de andar produciendo grandes cambios, que este plantel está acostumbrado a un estilo de juego, que por algo Madelón viene siendo el técnico que ha moldeado un determinado estilo y que hay que adecuarse a esas circunstancias.



Va a recibir a un equipo raro, que por allí se convierte en irregular, que marca muchos goles (viene de convertirle 4 a Aldosivi en el último partido), pero que también recibe goles. Esa inestabilidad también se manifiesta en la campaña. Es buena y le está alcanzando para no caerse en los promedios. Arsenal, como Central Córdoba, son los dos equipos que ascendieron y la primera temporada en Primera no es fácil para los equipos que llegan de la B Nacional.



Sergio Rondina es uno de los técnicos con mayor permanencia de la actualidad, máxime ahora que se cortó el ciclo de Madelón. Empezó a moldear al equipo cuando los números lo condenaban a descender, se quedó y armó la base que luego consiguió el regreso apenas un año más tarde y ahora está cumpliendo un digno papel en la máxima categoría. Juega con cuatro en el fondo, dos volantes de mucho recorrido como internos, un volante central como eje, Nicolás Giménez como enganche y dos delanteros de mucha movilidad.



Como se sabe, el partido se jugará sin gente pero con prensa. Unión se quedará sin el empuje de su gente, más allá de que los últimos dos resultados y el alejamiento de Madelón, seguramente habrían modificado un poco el ánimo de los simpatizantes tatengues. que se quedaron con las ganas de ver por última vez al entrenador más exitoso de su historia.

“Como 50 nombres...”

Martín Zuccarelli estuvo en Buenos Aires, se reunió con Cristian Bragarnik y acompañó a Luis Spahn, el presidente rojiblanco que estaba en capital por razones de índole personal el día de la despedida de Leo Madelón.



Los dirigentes rojiblancos tienen una larga lista para elegir el reemplazante. “Son como 50 nombres”, confió un allegado a El Litoral, pero se sabe que hay un perfil definido: un DT que tenga experiencia, recorrido, que no venga al club a experimentar o a hacer sus primeras “armas” y que su esquema madre contemple el 4-4-2.



El nombre de Gabriel Milito escapa un poco, por su idea futbolística, a las prioridades que tiene la dirigencia. Algunos piensan que su estilo de juego no se adapta a las características de los jugadores que tiene Unión. Por eso, hay un par de nombres que cobran fuerza, como los de Omar De Felippe y Roberto Sensini, aunque “hay uno de primera línea que no se debe descartar”, aunque su nombre no trascendió.



“No se van a apurar”, señaló una fuente a El Litoral. Hay que ver también qué pasa con el fútbol y cuál es la decisión que se podría adoptar una vez que termine de jugarse esta fecha. Si se suspende, habrá más tiempo para analizar, negociar y que el nuevo entrenador se ponga a trabajar.

“Unión se hace muy fuerte en su cancha, tenemos que ser sólidos atrás y efectivos adelante, vienen de una racha complicada y querrán ganar. queremos sacar 8 o 9 puntos más para lograr el objetivo de no descender”. Nicolás Giménez. Mediocampista de Arsenal