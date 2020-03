https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No habrá actividad en inferiores e infantiles

Ilusión en suspenso

Los niños, que poco entienden de coronavirus pero a quienes obviamente hay que resguardar, se quedaron sin su pasión. El domingo no habrá actividad liguista.

Hasta nuevo aviso. El Tiburoncito volverá una vez concluida la emergencia sanitaria. Dicho torneo, que se está llevando a cabo con éxito, cumplió las tres primeras jornadas. Crédito: Pablo Aguirre

Debido a las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y de la Nación, la Liga Santafesina de Fútbol decretó desde el jueves, después del mediodía, la suspensión total de todas las categorías por tiempo indeterminado.

“Desde nuestra institución, anunciábamos el comunicado ya que comprendemos la problemática local, regional, provincial, nacional e internacional que estamos atravesando por el Coronavirus. De este modo apelamos a la conciencia de todos los que formamos parte en cada una de las competencias que organiza la Liga Santafesina”.

Este comunicado echó por tierra el entusiasmo de los niños que este domingo ponían en marcha la ilusión, esa que comenzó allá en los primeros días de febrero cuando los profesores pusieron a rodar la pelota a través de un trabajo específico que terminaría en la segunda semana de marzo, día en el que comenzaba el torneo.

Gustavo Pueyo, el presidente de la casona de calle Corrientes, aprovechó a Pasión Liga para recordarles a los más chicos que “deben estar muy atentos con la higiene y que un buen lavado de manos con agua y jabón es muy importante, además de la utilización de alcohol en gel”.

Padres en alerta

La preocupación de los padres es aún mayor y por tal motivo alzaron su voz: “Para los niños, en general, es importante el colegio y el deporte que puedan desarrollar. Ellos estaban muy ilusionados con el comienzo de la Liga pero somos los padres los que debemos actuar desde la casa explicándoles los motivos de la suspensión, y de paso debemos actuar en la prevención”, adelantó Alejandro, un papá preocupado y ocupado por sus hijos y los niños que componen una categoría infantil de Deportivo Agua. El Tiburoncito deberá esperar

“La Sub Comisión de Fútbol del Club Náutico El Quillá informa que por razones de público conocimiento la reanudación del Torneo de Fútbol Infantil “El Tiburoncito” ha sido postergado. Una vez concluida la emergencia sanitaria informaremos las fechas de realización de las jornadas finales”. Dicho torneo que se está llevando a cabo con éxito, cumplió las tres primeras jornadas, con lo que la reanudación será para completar las instancias de semifinales y final.

Independiente

El club “Rojo” de la vecina ciudad de Santo Tomé, como tantos otros, ha tomado la decisión de suspender todas las actividades deportivas por el tiempo que sea necesario. El comunicado fue firmado por Ernesto Brignone, presidente de la entidad.

En Escuelitas

El primer Encuentro de Escuelitas que debía disputarse el 21 de marzo fue suspendido hasta nuevo aviso. Este comunicado fue dado a conocer por los integrantes de ASESFU que creyeron pertinente postergar el inicio debido a la gran concurrencia de padres y familiares a estos eventos.

Ponerse al día

Desde la Liga Santafesina de Fútbol se informó que los fichajes se podrán llevar adelante con normalidad en la sede de la institución, ubicada en calle Corrientes 3049, en los horarios habituales. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

