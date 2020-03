Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 14.03.2020

19:31

Prevenir el coronavirus

LIDIA MONTAGNINI

“Respecto del coronavirus, si bien aquí en Santa Fe todavía no llegó -ojalá no llegue nunca-, sería bueno que se empezaran a tomar algunas prevenciones en ciertos negocios, por ejemplo en los supermercados, donde las cajeras atienden masivamente a la gente, donde sería oportuno colocar una pantalla de vidrio, algo que las proteja del contacto continuo con los clientes; a mercadería que se exhibe tanto en panaderías, como rotiserías, colocarles un nylon arriba, cosa que la gente levante el nylon, se sirva la mercadería y después lo baje. Porque está todo expuesto y alguien desaprensivo puede estornudarle encima. Imagínense lo que puede pasar. Que se tomen todas las medidas. Que el intendente tome conciencia, al igual que las autoridades provinciales. Miren lo que está pasando en otros países. Esto es terrible”.

Parque Garay

PEDRO CHEREB

“Quiero referirme a la nota del Dr. Barletta en El Litoral del día 10/3. Habla de la recuperación de los lugares emblemáticos de Santa Fe, donde nombra entre ellos al parque Garay. Quiero hacer una observación a lo expuesto por el Dr. Barletta, ya que evidentemente hace mucho que no va a ese lugar. El parque Garay es una vergüenza para el que viene de otra ciudad y lo ve, porque está en un total abandono de situación. Faltan bebederos, baños, cloacas y la pileta de natación de 50 metros, olímpica, prometida por el ex intendente Corral, todo lo cual no se empezó a construir en ningún momento”.

Fuego y daño

MARIO T.

“Quiero comentar sobre un caso de daño en la vía pública, lo que se puede comprobar, cometido sin duda por un peligroso delincuente inadaptado, en Av. Gral. Paz 4278, vereda de la Escuela Pizarro: le prendió fuego a unas ramas que estaban amontonadas, hacía varios días. Ese fuego fue tan intenso que dañó también a un hermoso ceibo, nuestro árbol nacional. La Municipalidad también es culpable del daño, porque si hubieran retirado inmediatamente esas ramas, como corresponde, eso no hubiese pasado”.

Santa Fe Capital

UNA CIUDADANA

“Al señor Perotti: usted es uno más del interior de Santa Fe, entonces las reuniones que tiene que hacer a nivel nacional hágalas en Santa Fe Capital, no en la segunda ciudad. Nos sacamos a los rosarinos de encima y seguimos insistiendo en hacer las reuniones a nivel nacional en Rosario. Por favor, que sea prudente, Santa Fe Capital, gobernador Perotti”.

Coronavirus

MARÍA CRISTINA

“¿Qué pasa con las escuelas que no cierran por el coronavirus? Cierran estadios, no hay fútbol de liga, etc... Los chicos, docentes y personal que trabajan en los establecimientos están expuestos. ¿Qué esperan del Ministerio de Educación?”.