Sábado 14.03.2020

Viral: Andrea Uboldi explica en dos minutos por qué no se suspenden las clases
La exministra de Salud explicó en un breve audio de WhatsApp por qué, cuándo y cómo se realizarán el cierre de escuelas y el aislamiento preventivo.

A través de un audio de WhatsApp, la exministra de Salud de la provincia -a quien le tocara manejar la epidemia de Gripe H1N1 y mantener a raya el dengue- detalló técnicamente los tiempos epidemiológicos de las enfermedades respiratorias en el país y adelantó una fecha estimativa de caída en el número de casos.

“Para suspender las clases, que sería pensando en que los niños -que no está demostrado- pudieran ser los transmisores y que tienen formas monosintomáticas o poco sintomáticas, tenemos que pensar que estamos en una etapa ya de gran circulación viral”, comenzó la especialista. “Entonces -continuó-, lo que se propone son todas estas medidas que se tomaron de restricción de ingresos de nuevos viajeros, porque todavía estamos en etapa de contención, tratar de ver por qué mecanismo podemos evidenciar si hay circulación o no local, hay algunas propuestas interesantes, de modo que a partir de que tengamos un caso confirmado que no tiene antecedente de viaje ahí se inicia la circulación local”.

Luego, informó que “es esperable que cuando uno tiene circulación local vas a tener entre seis a ocho semanas de tiempo para que se forme un “pico” de acumulación de casos, entonces lo ideal es tratar de tener la circulación viral confirmada para ahí sí iniciar el cierre de la escuela”. “Quiero que quede claro -destacó- que al momento en que cerremos la escuela, se cierra todo: shoppings, bares, cines, clubes, absolutamente todo; y la gente debe permanecer en el hogar y debe salir exclusivamente con la idea de comprar comida o ir a una farmacia: no puede hacer absolutamente nada por fuera de su casa”. “Este es el escenario para el cierre de la escuela; no se puede cerrar la escuela por quince días, no es una medida efectiva y no tiene ningún sentido, en el momento en que uno cierra la escuela está pensando cerrarla por 45 a 60 días”, aseguró.

“Y conociendo la epidemiología de Argentina, deberíamos cerrarla desde ese momento hasta el 9 de julio, porque nuestro pico epidemiológico del resto de los virus que van a circular, como son sincicial y H1N1, el pico es el 26 de junio”, recordó Uboldi.

“Y, con respecto al trabajo, mucha restricción, tratando de trabajar, todos los que puedan, desde su casa”, concluyó.

