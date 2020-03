Ex directores de la EPE piden a la AGN copia de la auditoría

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Administraron la Empresa Provincial de la Energía hasta el 10 de diciembre de 2019. El gobierno actual los acusa de haberla dejado “endeudada”. Además de negarlo, reclaman acceso a los informes de la Auditoría General de la Nación y de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista.

La nota está dirigida al auditor general de la Nación, Jesús Rodríguez y está firmada por Maximiliano Neri, Mauricio Weibel, Carlos Mobile, Daniel Rossi y Fabián Bastía. Pide al titular de la AGN “conocer el resultado del procedimientode corte al 12 de diciembre de 2019 efectuado por vuestra prestigiosa institución, con motivo del cambjio de autoridades provinciales”. Y agrega: “el mencionado procedimiento comprendió a la Empresa Provincal de la Energía como empresa del Estado y, por lo tanto, para los firmantes de esta nota el resultado del mismo es de amplia importancia”.

El pedido formal de la conducción de la Epe durante el gobierno de Miguel Lifschitz, que encabezara el primero de los firmantes, se corresponde con las reiteradas declaraciones del último de los mencionados, el ahora diputado Bastía, quien desde su banca y en cada oportunidad que se le presentó ha asegurado que los números que presenta el actual gobierno sobre la compañía eléctrica estatal no son reales.

Bastía explica que lo que ha ocurrido es que se ha tomado, en la actual gestión, “la decisión de dejar de pagar” con los ingresos corrientes sus gastos corrientes.

Desde mediados de febrero, tras presentar un pedido de informes en la Cámara baja, el legislador sostiene que “nosotros nos fuimos de la Epe dejándola en el cuadro de honor en cuanto a cumplimientos, según la Asociación de Distribuidoras de la República Argentina (Adeera)”.

“Terminamos al día con la compra de la energía”, es decir, “con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Sociedad Anónima (Cammesa), que al 30 de noviembre informaron oficialmente que no había deuda exigible”.

En la misma dirección, la ex secretaria de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese, escribió en su cuenta de twitter que la Epe “recaudó desde diciembre a hoy (2 de marzo) más de $ 11.000 millones, y le debe a Cammesa $ 7.000 millones, no pagan porque no quieren, usarán el dinero para otra cosa”, sostuvo.

Cruce de informes

Entre los ex directores de la Epe a los que el gobierno provincial actual los acusa de haber dejado la compañía con una deuda por la compra de energía, les interesa tener tres fuentes oficiales respecto de cómo quedaron los números de la principal empresa santafesina.

Además del informe de la Auditoría General de la Nación, ya cuentan con las planillas públicas de Cammesa, y ahora aguardan con un interés aún mayor el cierre del balance de la propia Epe.

Habitualmente, se presenta al terminar mayo y contiene un análisis pormenorizado de las cuentas de esa empresa, del 31 de diciembre. Con esos elementos, esperan poder dejar en claro sus responsabilidades frente al que -temen- esté preparando la actual gestión, mediante una auditoría interna.

Mientras tanto, cabe recordar que los dos últimos balances disponibles arrojaron números equilibrados para la Epe.