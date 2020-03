https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 15.03.2020 - Última actualización - 18:46

18:42

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Pedido especial

AYELÉN VILLAVERDE

“Recurro a esta importante página de El Litoral para hacer un especial pedido. He quedado sin trabajo y mi esposo no consigue. Todos los días buscamos un empleo, pero se hace difícil hallarlo. Se complica la subsistencia, por lo que me decidí a pedir ayuda. La idea es ir al trueque y poder obtener algún sustento. Por este medio, solicito a toda persona de buen corazón la donación de ropa, calzado y todo lo que no utilice, para poder canjearlo por otra cosa. Para quien quiera comunicarse conmigo, le proporciono mi celular: 155-406080. Lo que sea va a ser útil para ese fin. Muchas gracias a todos y al diario El Litoral por esta gran ayuda. Que Dios los recompense”.

Acerca del aborto

ALFREDO SALOMÓN

“Después de escuchar o leer tantas notas referidas y fundamentadas al rechazo total a la práctica del aborto, resulta inadmisible no haber escuchado una sola palabra sobre el tema al Papa Francisco. Dado lo urticante del tema, la palabra de la máxima autoridad de la Iglesia es necesaria como imprescindible. Jamás hubiese creído del presidente de la Nación de la Argentina, que fomente en su país la legalización del aborto, que no es otra cosa que la legalización del crimen de un ser inocente por nacer. Quiero expresar mi máximo repudio al hecho de que la persona con la máxima autoridad elegida por la mayoría del pueblo trate de legalizar el asesinato de un ser por nacer. Para concluir, a este ritmo, cada vez nos acercamos más hacia el abismo”.

Motos y bicicletas

MARIO PILO

“Sobre el tránsito en Santa Fe: la Sociedad Civil Anticorrupción advierte, una vez más, que la ruptura del pacto social y la pérdida de ética, la capacidad de actuar, no sólo legal sino correctamente ciudadana en esta zona hace que día a día, por el famoso efecto dominó o imitación, de lo malo más rápido, crezca la circulación de motos y bicicletas en contramano, pasando los semáforos en rojo, sobre veredas y otras locuras insolidarias. Hemos obtenido, y ponemos a disposición, jurisprudencia sobre quienes exponen sus vidas con dolo eventual y riesgo público que no sólo no cobrarán seguros de ningún tipo, ni podrán hacerlos valer ante terceros, sino que deberán cargar con el total de gastos y costas, incluso de sus defensas y de sus demandados”.

Homenaje que deshonra

UN LECTOR

“Quiero hacer un comentario con respecto al homenaje que se le está preparando al ex presidente Menem para el 2/7, que sería el día de su cumpleaños, donde el gobierno nacional aparentemente está preparando ese homenaje, que le van a colocar un busto en la Casa Rosada... Pues bien, yo como argentino y como peronista, quiero pedirles encarecidamente al Partido Justicialista y al gobierno nacional que no cometan esta deshonra a la Patria. El Dr. Menem fue el principal entregador de la Nación. Él comenzó la tarea que hizo Macri. Él fue el primer civil neoliberal de estos últimos tiempos, destruyó el Estado argentino, la Patria, regaló las empresas nacionales, fue un descalabro, y me parece, respetuosamente, que es un desatino honrar a esa persona. Los Menem y los Yoma se enriquecieron con dineros públicos y si no pregúntenle al Banco Nación dónde están los créditos que le quedó debiendo Emir Yoma. Realmente es una vergüenza. Menem está condenado en tres instancias. Entonces, apelo a la honradez del Senado de la Nación para que lo inhabilite y lo expulse de la Cámara, como debe ser. Debería estar preso. De una buena vez, dejemos de hacer esta política bastarda y démosle a la gente la confianza de que éste es un país serio, por favor. Espero que el diario me publique este mensaje, ya que creo que representa el sentir de millones de argentinos que recuerdan con precisión lo que fue la etapa de Menem”.