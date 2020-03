https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Socialistas y justicialistas reanudarán este lunes las negociaciones. El objetivo es llegar con un dictamen único al jueves al recinto de Diputados.

Para buscar un acuerdo sobre Necesidad Pública Prometen cuatro días intensos Socialistas y justicialistas reanudarán este lunes las negociaciones. El objetivo es llegar con un dictamen único al jueves al recinto de Diputados.

En medio de la pandemia de coronavirus, este lunes diputados socialistas encararán con algunos de sus pares justicialistas las conversaciones para intentar compatibilizar reformas al texto votado por el Senado sobre la futura ley de Necesidad Pública. Por supuesto, los radicales seguirán atentamente esa negociación que buscará trazar una línea de entendimiento entre las aspiraciones de Omar Perotti y las objeciones de Miguel Lifschitz. El resto de las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados mira con escepticismo la disputa que produce un fuerte desgaste a la política santafesina.



El monto total de la Necesidad Pública, facultades especiales y la protección a municipios y comunas son los ejes de la discusión. La Casa Gris quiere 39.000 millones; el Frente Progresista cree que alcanza con 22.000. No a poderes ni facultades especiales, dice la oposición. “Nos quieren extorsionar”, se quejó un socialista con el fondo de la ruidosa protesta de la UOCRA capitalina el jueves pasado ante Legislatura. Ponen otros ejemplos como notas enviados a beneficiarios de algunos programas sociales o educativos que supeditan su continuidad a la sanción de la ley. Dimes y diretes producto de la desconfianza entre los dos principales actores: gobernador y presidente de la Cámara de Diputados.



Los diputados justicialistas estuvieron al margen de la anterior negociación realizada entre el Senado y la Casa Gris, ahora son ellos los que buscan un acercamiento sabiendo el rechazo del Frente al texto votado en la Cámara Alta. Leandro Busatto, Ricardo Olivera y Luis Rubeo decidieron encarar la tarea. Con el ministro Walter Agosto analizaron los límites de la negociación e incluso tomaron un café con Perotti el pasado jueves. Sigilosamente Olivera volvió a Legislatura y estuvo a solas un rato con Lifschitz. Solo ellos saben de lo conversado.

“Siempre nos mostramos abiertos al diálogo para llegar a un acuerdo necesario para una ley que es clave no para Perotti sino para la provincia de Santa Fe” repite Busatto. Aclaró que “las herramientas económicas son las que define el gobierno, y no la oposición. La política económica para cubrir las necesidades básicas de los santafesinos la debe escribir el oficialismo, en la Casa Gris, y no la oposición en la Legislatura”. Destacó que “el gobierno quiere que haya consenso. Esperemos que el diálogo evolucione, se pueda construir una mesa política con diputados y senadores y que eso decante en una posibilidad de acuerdo. Un acuerdo que hoy no está, pero por lo menos para nosotros está latente”.



Los que miran de cerca



“Es momento de dar respuestas a la sociedad. Menos peleas, más acuerdos para sobrellevar un momento difícil para el mundo, para el país, la provincia y nuestra ciudad” escribió el radical Julián Galdeano que integra Juntos por el Cambio tras visitar al intendente de Rosario, Pablo Javkin. No fue casual la foto del encuentro. Javkin es quien viene reclamando el acuerdo y protagonizó algún tenso cruce con radicales frentistas el miércoles último durante la reunión en la sede del PDP. Es más, algunos diputados radicales frentistas definen con sorna a Javkin como “puntero de Perotti”.



Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) tampoco entiende demasiado sobre la pelea y relata algunas de sus experiencias como abogado administrativista ante abusos del Estado en la ruptura de contratos, con o sin leyes de emergencia.



El propio Lifschitz asintió con su cabeza la afirmación que hizo Rubén Giustiniani (Igualdad) sobre el poder que tiene la lapicera del gobernador de Santa Fe. La izquierda presentó un proyecto propio de Necesidad Pública para intentar acercar posturas.



Lunes, martes y miércoles serán días de negociaciones para que el jueves las dos comisiones que tienen el proyecto puedan emitir dictamen y llevarlo al recinto por la tarde. El Frente sabe que el consenso de Diputados es su última carta. La Cámara de origen es el Senado y el PJ tendría allí los dos tercios de los votos que exige la Constitución para la última votación.



La discusión por la emergencia o Necesidad consumió los primeros cien días de Perotti y ahora además del consenso, depende del coronavirus.



Concejo



No dejó de sorprender el pronunciamiento unánime del Concejo Municipal capitalino del último jueves aprobando una iniciativa de la bancada justicialista instando a construir consensos para sancionar la ley de Necesidad Pública. “Emilio (Jatón) bajó línea al bloque del Frente y nos apoyaron” dijo un edil justicialista explicando la votación.

