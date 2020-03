https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 16.03.2020

Por el avance del coronavirus La ciudad de Buenos Aires dispone casamientos sin público, prórrogas de vencimientos y cierres de juegos en plazas

Casamientos sin presencia de público a excepción de los testigos, prórrogas por vencimiento de licencia de conducir o VTV y el cierre de los sectores de juegos en las plazas son algunas de las nuevas medidas anunciadas hoy por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como respuesta a la pandemia de coronavirus.





Las nuevas disposiciones, que se vincularon principalmente a educación, trámites y cuidados de las personas mayores, fueron anunciadas por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, junto al jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós; y la ministra de Educación, Soledad Acuña, en la sede del Ejecutivo porteño, en el barrio de Parque Patricios.





"No son vacaciones", aclaró Rodríguez Larreta en referencia al no dictado de clases presenciales, a lo que la titular de la cartera educativa añadió que la Ciudad "está preparada para enfrentar esta situación" y enumeró los recursos virtuales que se pondrán a disposición para que los alumnos "no pierdan su oficio de estudiantes".





En relación a los comedores, Acuña señaló que "hoy los estudiantes podrán comer en las escuelas y a partir de mañana podrán retirar las viandas para comer en sus casas".





Con relación a los docentes, más allá de los que están alcanzados por la licencia que no deben asistir, la ministra sostuvo que "cada equipo en cada escuela definirá cómo será el esquema para poder garantizar el comedor y la provisión de contenidos pedagógicos".





La funcionaria instó a las familias "a registrarse en la página del Gobierno de la Ciudad con los datos actualizados que funcionará como un cuaderno de comunicaciones virtual".





En relación al funcionamiento de las dependencias del gobierno de la Ciudad, Miguel informó que "se prorrogaron por unos días algunos vencimientos como la VTV o las licencias para conducir, lo que significa que si una persona tiene turno poque se le vence, no es debe concurrir a la renovación".





En referencia a los casamientos, el jefe de Gabinete porteño sostuvo que se llevarán adelante pero sin público, sólo con los testigos, en tanto que "quienes quieran pueden reprogramar la fecha".





En referencia a todos los trámites que pueden hacerse presencial y online, se llevarán a cabo sólo por Internet, mientras que se irá ampliando la oferta de trámites para hacer con esta modalidad.





También podrán hacerse denuncias policiales online.





"Las denuncias de quienes rompan el aislamiento deben hacerse exclusivamente a través de la línea 147", informó Miguel y añadió que "las ferias de productos básicos y polos gastronómicos estarán abiertas para retirar la mercadería pero no para consumir en el lugar" en tanto que se cerrarán los espacios de juego de parques y plazas.





En referencia al cuidado de las personas mayores, se anunció que se están trabajando con bancos y farmacias para que habiliten horarios de atención exclusiva, que se cerrarán los centros de día pero se seguirán entregando viandas, y que se restringirá el permiso de visitan en residencias geriátricas.





Por su parte, Larreta afirmó que "el sistema de transporte hasta el momento sigue tal cual está".