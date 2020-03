Coronavirus: prevención en el ámbito rural

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hábitos y costumbres muy arraigados pueden favorecer el contagio en la comunidad agraria que se caracteriza por ser, en promedio, de cada vez mayor edad. Sugerencias para minimizar los riesgos en cooperativas, comercios, empresas e instituciones.

En el contexto de la reciente pandemia de coronavirus, el Dr Marcos Grigioni, referente en prevención y salud agropecuaria confeccionó una serie de recomendaciones orientadas a la comunidad rural, adultos mayores, cooperativas, comercios, empresas del rubro, e instituciones.



Es importante la atención a las medidas de prevención ya que “una característica de la población vinculada a la actividad agraria es que tiende a ser en promedio cada vez de mayor edad y las personas de más de 65 años, constituyen un grupo de riesgo muy importante para el coronavirus”, explicó Grigioni además recordó que determinados hábitos y costumbres muy arraigados en el medio rural pueden favorecer el contagio: tomar mate, los saludos con la mano o abrazos, tomar del pico de la botella entre varias personas y la poca frecuencia de lavado de manos en las actividades rurales.



Sugerencias y recomendaciones para la prevención de la infección por coronavirus (COVID19):



- Evite el saludo con contacto de manos, abrazos, besos, etc. Salude con un gesto de la mano, inclinación de la cabeza o simplemente con palabras.

- Si tiene problemas de salud como diabetes, enfermedades respiratorias, asma, enfermedades del corazón, etc., evite los lugares concurridos y extreme los cuidados.

-Si es una persona de 65 años o más, no viaje a lugares donde hay casos de coronavirus. Minimizar las actividades sociales.



- No comparta su mate, ni tome de otros. Tampoco comparta bebidas de la misma botella si están tomando del pico.



- Lave muy bien sus manos, varias veces por día y use alcohol en gel. Recomendación que debe seguirse siempre, no sólo por el coronavirus, sino para otras virosis del medio rural (Mal de los rastrojos, hantavirus, etc.)



- Ventilar los ambientes. Importante: debido a las altas temperaturas, muchas cooperativas, oficinas de venta de agroinsumos, etc., tienen prendidos sus aires acondicionados y cerradas las ventanas y puertas (incluso muchas instalaciones modernas carecen de ventanas). Se recomienda mantenerlas abiertas para que exista una circulación de aire.



- Oficinas de cooperativas agropecuarias, otras instituciones y comercios:



Facilitar y promover las transacciones y operaciones telefónicas, vía e-mail, etc. Para disminuir la asistencia a las oficinas de los asociados, clientes, etc.

Desinfectar diariamente mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc.

Limpiar las superficies con agua y detergente antes de aplicar desinfectante, a fin de asegurar la remoción mecánica de la suciedad presente.

Priorizar la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc.).

Para asegurar la adopción de esta pauta, el personal de limpieza deberá utilizar equipo de protección individual adecuado para limpieza y desinfección.



Si vive en el medio rural, ante cualquiera de los síntomas de coronavirus consulte telefónicamente al:

- 0800 222 1002 Ministerio de Salud de la Nación.

- 0800 555 6549 Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe

- En caso de tener síntomas, no se automedique.

- Si tiene vecinos de edad avanzada que viven en zona rural, contáctese telefónicamente de manera periódica, para saber si necesitan algo.





- En caso de las cooperativas se sugiere compartir con sus asociados vía e-mail, WhatsApp u otras redes sociales, los mensajes de prevención.

- Las autoridades y organismos de salud (nacionales, provinciales y municipales) son las fuentes de información confiables a las cuales consultar.

- Los antibióticos, el ajo, el aceite de sésamo, el secador de manos no matan al Coronavirus.