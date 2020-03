El profesor Gramajo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Filtrado. Al poner a votación los pliegos sobre Enress y Ente Zona Franca Santafesina, Alejandra Rodenas cometió un equívoco que fue señalado por el senador por el departamento 9 de Julio.

La Asamblea Legislativa votaba los pliegos sobre Enress y Ente Zona Franca Santafesina siguiendo los respectivos dictámenes firmados unos minutos antes por la nueva Comisión de Acuerdos que preside el senador Raúl Gramajo.

Los primeros pliegos tenían único dictamen y eran favorables. Entonces la vicegobernadora Alejandra Rodenas los puso a votación e hizo votar por los afirmativos y luego los negativos.

Fue así cuando pidió la palabra Gramajo y le hizo notar a Rodenas que no había dictamen de rechazo por lo cual no debía votarse en forma negativa. La respuesta de la vicegobernadora no se hizo esperar: “senador Gramajo, usted es mi profesor preferido” y hubo sonrisas en la sala.