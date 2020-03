https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cerco al Coronavirus “es un colador” Michlig: "No se cumple la cuarentena en Ceres"

“Es un colador, la gente de Selva va al banco de Ceres, a los comercios y todos el mundo entra y sale sin que nadie se los impida”, dijo a El Litoral el senador por San Cristóbal Felipe Michlig, que tanto manifestó su fuerte respaldo la decisión tomada por el Ministerio de Salud de la Provincia de poner a toda la ciudad en cuarentena como criticó “la inacción de la Policía de la Provincia que no se encarga de cerrar los ingresos y egresos”.





El legislador llamó a los ceresinos a cumplir con las recomendaciones de las autoridades provinciales y pidió encarecidamente a los vecinos de las localidades vecinas, en especial de la zona de Selva en Santiago del Estero, para que se cumpla con el cierre de la ciudad para procurar que no haya contagios.





La intendenta de Ceres, Alejandra Depouy, se dirigió por nota al ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain, para imponerlo formalmente de la notable ausencia de policías en los puntos viales clave para cercar a la ciudad, mientras que el senador Michlig habló telefónicamente con dos de sus pares: el ministro de Salud, Carlos Parola y el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig.





“Nos parece excelente la decisión que tomó el gobierno provincial en materia de recomendaciones y prohibiciones para evitar la propagación, pero lamentablemente no se ha logrado el objetivo de aislar a Ceres: tengo testimonios directos de gente de los pueblos vecinos que entró y salió sin inconvenientes, que fue al banco y conversó con amigos de Selva, donde están los problemas más serios”, expuso. Subrayó que el operativo policial “solo duró unas horas”, se dispuso este domingo a las 14 horas, pero “a la una de la mañana del lunes ya no había quien se ocupe de impedir el ingreso y egreso de vehículos”.