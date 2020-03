Ceres en cuarentena: piden mayor responsabilidad a la ciudadanía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la decisión de restringir el ingreso y egreso a la ciudad del noroeste provincial, la intendenta Alejandra Dupouy dijo a El Litoral que hay “acciones imprudentes de algunos ciudadanos”. Carta al ministro Sain para que refuerce los controles.

Luego de la declaración del gobierno de la provincia de Santa Fe que puso a la ciudad de Ceres en cuarentena desde este domingo 15 de marzo, la intendenta Alejandra Dupouy envió una carta al ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, para solicitarle “que garantice el efectivo cumplimiento” del estado de cuarentena que atraviesa la ciudad del departamento San Cristóbal. Esto se dio debido a la proximidad geográfica con la localidad de Selva, provincia de Santiago del Estero, donde hay un caso sospechoso y sintomático de coronavirus, además otros posibles casos sospechosos.



“Estamos pidiendo un refuerzo al ministro de Seguridad para que arbitre las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento y que garantice la declaración de cuarentena que dispuso la provincia. Incluso, de ser necesario, pedimos la intervención del Ejército, porque la Gendarmería ya ha agotado todos los recursos humanos disponibles y tiene que custodiar otras ciudades como Rosario, Santa Fe, Rafaela y Sunchales”, comentó Dupouy a El Litoral.

Asimismo, “aquí debemos que apelar a la responsabilidad de la ciudadanía. Tenemos una incapacidad real de controlar las acciones imprudentes que tienen algunos ciudadanos”.



“Por lo que hemos visto este lunes a la mañana, evidentemente la gente no toma conciencia de la gravedad en la que estamos inmersos -cuestionó-. La Argentina, la provincia y mucho menos los municipios no estamos preparados para una pandemia de esta características, y creo que la ciudadanía no ha tomado conciencia de la gravedad de la situación”.



Sobre la situación en la ciudad, este martes hay unas 20 personas aisladas en sus domicilios. “También creo -agregó la mandataria ceresina- que la Nación ha tomado tarde las medidas, ya que tenemos dos turistas italianos en cuarentena en nuestra ciudad de Ceres y que han estado paseando por la Argentina, y nadie activó el protocolo cuando esta gente se bajó del avión ni cuando pernoctó en diferentes lugares, incluso hasta alquilaron un vehículo para circular. Nadie lo advirtió y por suerte nosotros pudimos advertirlo para activar automáticamente el protocolo, por lo tanto estarán cinco días más en cuarentena en Ceres”.



“Llega un avión cada 5 minutos a los aeropuertos del país con pasajeros provenientes de países en riesgo. ¿Tienen idea de la cantidad de gente que provino de países en riesgo y que están en nuestro país? Hay que tomar conciencia y dimensionar que esta pandemia ya llegó a la Argentina. Si miramos lo que pasó en Europa, sabemos a qué debemos estar expuestos que suceda en nuestro país”.



“Estamos clamando que la gente se quede en la casa. Podemos decretar estado de sitio, decretar la cuarentena, pero una norma no va a frenar una enfermedad infecto-contagiosa como el coronavirus. Se estima que habrá un pico en junio-julio, por lo tanto tendremos que convivir mucho tiempo con este virus, tratando de que enferme a la menor cantidad posible de ciudadanos”, proyectó Dupouy.



Controles de circulación



“Estuvimos en contacto con el jefe de Policía del departamento -Alfio Zumoffen-. El gobernador Omar Perotti ha dispuesto más fuerzas al servicio de que se pueda garantizar esta medida y que la gente realmente sienta que está bloqueada la ciudad, que no se puede entrar ni salir de Ceres”, describió Alejandra Dupouy.



“Nosotros tenemos prohibido el ingreso de vecinos de Selva a Ceres, y este lunes se advirtió que hubo gente de Selva haciendo trámites en los bancos, que supuestamente pidieron permiso para ir al campo y vinieron a Ceres. Esto es imprudente, y por la imprudencia es que hoy Ceres está como está, en una alerta máxima sanitaria, con una cuarentena intervenida por el gobierno de la provincia”, apuntó.



-¿Han establecido contacto con sus pares de Selva para abordar este tema?



-Estamos en permanente contacto con ellos y, sobretodo, desde nuestro Hospital Regional con el área sanitaria de la provincia de Santiago del Estero. Selva, desde hace unos días, quedó sitiada y hasta se han pedido refuerzos al Ejército. Incluso, la gobernación de Santiago del Estero se puso a disposición de esta localidad, sin embargo mucha gente no toma conciencia de esta gravedad.



Abastecimiento



“Está garantizado”, señaló la intendenta de Ceres. “Los únicos locales con permiso para abrir sus puertas son aquellos vinculados con la provisión de alimentos a la sociedad y de medicamentos. Para el resto, hay una ordenanza que prohíbe su apertura”.