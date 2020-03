https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 16.03.2020 - Última actualización - 14:42

12:55

Dejaron ingresar a más de 200 personas, el límite permitido durante la emergencia. Además, fueron notificados otros 50 comercios que realizaban eventos sociales el fin de semana. Cines y casino están cerrados, shopping con horario reducido. Recomiendan no viajar parados en colectivos para resguardar la distancia.

Contra la pandemia de Covid-19 Multaron a 8 bares y restoranes por incumplir las medidas de prevención Dejaron ingresar a más de 200 personas, el límite permitido durante la emergencia. Además, fueron notificados otros 50 comercios que realizaban eventos sociales el fin de semana. Cines y casino están cerrados, shopping con horario reducido. Recomiendan no viajar parados en colectivos para resguardar la distancia. Dejaron ingresar a más de 200 personas, el límite permitido durante la emergencia. Además, fueron notificados otros 50 comercios que realizaban eventos sociales el fin de semana. Cines y casino están cerrados, shopping con horario reducido. Recomiendan no viajar parados en colectivos para resguardar la distancia.

Evitar eventos sociales masivos, permanecer en el hogar todo lo que se pueda, mantener distancia social, saludar con un codo con codo, no compartir el mate, no comprar elementos esenciales de más para evitar desabastecimiento, y comunicarse con el 0800-555-6549 si tiene síntomas o dudas, son algunas de las medidas que todo ciudadano debe tomar para evitar la propagación de la pandemia por Covid-19.





Más allá de esto, el Estado en sus diferentes niveles ordenó otras medidas. Y en el caso de la ciudad de Santa Fe, el intendente Emilio Jatón estableció parámetros de prevención y convocó al Comité Municipal de Gestión de Riesgos para esta tarde. Asimismo, llamó a la ciudadanía a extremar los cuidados y la higiene, y a cumplir con el aislamiento cuando corresponda.



Bares y restoranes





Desde el fin de semana, la Municipalidad reforzó los controles en establecimientos en locales bailables, bares y restoranes de la ciudad. En ese sentido, la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana confirmó que hubo un altísimo acatamiento a la medida dispuesta por el intendente el viernes, que todos los locales bailables y paradores estuvieron cerrados y que sólo se labraron 8 actas de infracción a bares y restoranes que incumplieron con la disposición, con más de 200 personas. También se hicieron más de 50 notificaciones a locales comerciales en los que se realizaban eventos. El casino y los cines deberán permanecer cerrados y los shopping, con horario reducido. Respecto de los clubes, “se desalientan las aglomeraciones de gente”, indica la Municipalidad.





“Se pueden decretar medidas, pero aquí coinciden la responsabilidad social y empresarial, sino los controles no servirán”, reflexionó Jatón.





Cómo actuar





A partir de este lunes, el Ejecutivo local daba indicaciones específicas a los responsables de los locales comerciales y sociales para que puedan realizar de manera correcta las tareas de limpieza y desinfección de los elementos y espacios. También se estableció cómo deben organizar a las personas que asistan a esos lugares a fin de que no haya hacinamiento y se respete la distancia recomendada para evitar la transmisión del virus.





En ese sentido, se reforzó la comunicación en clubes, peloteros, supermercados, gimnasios, comercios y todos los locales cuyo funcionamiento implique la congregación de muchas personas. Dentro del ámbito de la Municipalidad, se reforzarán las tareas de limpieza en todos los ámbitos laborales y sanitarios de los edificios públicos. También se dispondrán medidas de distanciamiento para quienes lleguen hasta el palacio municipal, los centros de distrito o cualquiera de las oficinas en las que pueden realizar trámites. Y se trabajará en otorgar turnos diferenciales para personas que integran los grupos de riesgo.





En cuanto al transporte público de pasajeros, el intendente indicará a las empresas que implementen protocolos específicos de limpieza de las unidades y solicitará que refuercen la frecuencia para evitar el hacinamiento. En cuanto a taxis y remises, también se impondrán medidas de limpieza y se les exigirá que cuenten con alcohol en gel para conductores y pasajeros.





Por su parte, el gobernador Omar Perotti dijo hoy que al no haber clases, “no estarán los alumnos y con ello se reduce un 25 por ciento”. Además, “con el cambio del horario docente también se evitan aglomeramientos”. Por último, Perotti recomendó “a las líneas de colectivos que no viajen con pasajeros parados, para resguardar la distancia social”.





Consultas



Por consultas sobre medidas preventivas como casos sospechosos de coronavirus, comunicarse con el 0800-555-6549. Allí ya se recibieron hasta 900 consultas diarias.

​





Jardines



Por otra parte, en función de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional, la Municipalidad de Santa Fe definió el cierre preventivo de los 17 jardines municipales, los 41 jardines maternales privados y las escuelas del Liceo Municipal hasta el 31 de marzo.





Caída estrepitosa de venta de pasajes

En la Terminal de Ómnibus funciona un puesto sanitario de control municipal de micros que arriban a la ciudad. “Durante el fin de semana evacuamos muchas dudas de pasajeros que venían del extranjero y deben realizar la cuarentena, registramos datos preventivos y no hubo conflictos”, según mencionó el director municipal de Salud, César Pauloni. Además, “le explicamos a la gente que viajaba con barbijos que no era necesario, porque genera pánico en el resto”.





La preocupación mayor estuvo en las boleterías debido a la caída en las ventas de boletos, que “ronda el 80 por ciento”, según indicó Jimena Cavaletto, a cargo de las boleterías 13 a 15. También hubo devolución de pasajes ya adquiridos por cancelación de viajes (no se devuelve el 100%), teniendo en cuenta que el próximo es un fin de semana largo. “Marzo venía muy bien, porque además ya estabamos anticipando las ventas para Semana Santa, que se canceló todo”.





En cuanto a las medidas sanitarias, los trabajadores de boleterías utilizan guantes de látex y ofrecen a los clientes alcohol en gel. “Tuvimos que atarlo con un alambre, porque se lo robaron”, contó anecdóticamente Cavaletto, quien mencionó luego que se reforzaron los controles sanitarios sobre las unidades. “Tratamos de llevarle tranquilidad a los pasajeros, porque hasta ahora los servicios se brindan con total normalidad”, finalizó.





Preocupación de taxistas





“Hemos bajado más de un 50%”, admitió Guillermo, un taxista que tiene parada en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe. Sobre todo se redujeron los pasajeros estudiantes tras la medida de suspender las clases en las universidades. El taxista también destacó que las medidas preventivas que toman son voluntarias, ya sea con alcohol en gel o utilizan barbijos. “Llevamos gente que no sabemos de dónde viene, pero nosotros tenemos que trabajar y no preguntamos de dónde vienen”.