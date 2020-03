https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si el fútbol se sigue disputando con “normalidad”... Unión pide a Vélez y Superliga que no se juegue el jueves

El secretario técnico de Unión, Martín Zuccarelli, confirmó a El Litoral que se pondrá en comunicación con sus pares de Vélez a los efectos de solicitar, si es que el fútbol continúa jugándose, que el partido que está programado para el jueves a la noche en el José Amalfitani, se postergue para domingo o lunes.

Hay una razón de ser: el partido que debía jugar Jaguares el sábado fue suspendido y ya no hay motivos para adelantar el encuentro para el jueves. Es un fundamento válido para el pedido y habrá que ver si tanto Vélez como la misma Superliga acata un pedido que es lógico.

A todo esto, la sensación de incertidumbre respecto de la continuidad o no del fútbol es grande. Los comentarios vienen y van, nadie se anima a asegurarlo aún con el vía libre que dio el propio presidente de la Nación y el comunicado de TNT señalando que va a arbitrar los medios para que los partidos se puedan ver por el sistema normal de cable (no gratuito) y sin que se pague el pack fútbol.

Por lo pronto, el plantel de Unión deberá permanecer con esa incertidumbre, pues en situación normal ya debiera estar viajando este miércoles al mediodía con destino a Buenos Aires para esperar el encuentro del jueves a las 21.10 en el Fortín de Liniers.

Con Mosset

Otra cuestión es la vinculada con el entrenador. Todo indica que si el fútbol sigue, el hombre que estará al frente del equipo en el partido con Vélez será Marcelo Mosset, quien este domingo ocupó el cargo de manera interina.

“No nos vamos a apurar”, se escuchó decir en las últimas horas por parte de quiénes tienen la responsabilidad de definir el futuro deportivo luego del alejamiento de Leonardo Madelón.

A Unión le quedarán por jugar los 10 partidos que restan de la Copa de la Superliga, está lejos de la clasificación a copas internacionales (a 8 puntos) y existe una natural incertidumbre respecto de la fecha de continuidad de la Sudamericana, teniendo en cuenta las suspensiones que ya están determinadas de los encuentros de la Libertadores, que son clave para definir a buena parte de los equipos que se sumarán a los 32avos de final de la otra competencia continental, instancia a la que Unión ya está clasificado. En principio, el 13 de mayo se hace el sorteo y en las semanas del 20 y 27 de ese mes se jugarían los dos partidos de esta fase, algo que hoy, a la luz de los acontecimientos a nivel mundial, es imposible asegurar.

“Lo de Yeimar fue una venta”

El presidente de Unión, Luis Spahn, habló en LT 10 y se refirió a varios temas, entre los cuáles admitió que lo de Yeimar Gómez Andrade fue una “venta” y no la ejecución de la “cláusula de rescisión”, tal como se informó oficialmente a través del club en su momento.

Además, señaló que a Unión le entraron 2 millones de dólares, que era el valor de la cláusula de rescisión, aunque no dejó en claro si el club, al final, le reconoció o no al jugador el 20 por ciento. Por lo que El Litoral pudo averiguar, cuando se le renovó el contrato al colombiano, se dejó establecido que a Unión le debían quedar 2 millones de dólares libres de impuestos y de pago contado, en el caso de la ejecución de la cláusula de rescisión. Por las declaraciones que hizo el presidente, la venta se debió realizar en el mismo monto que figuraba en la cláusula de rescisión.

Estas fueron otras frases del presidente tatengue:

* “Reconozco los derechos de los jugadores de evitar riesgos, nosotros no somos quiénes para dar una opinión y la cuarentena es un factor fundamental. Es ineludible que el fútbol se va a parar y pedimos soluciones integrales”.

* “Las divisionales de ascenso son merecedores de un justo ascenso, no le encuentro la lógica a cualquier decisión que vaya en contra de eso”.

* “River se equivocó, el índole sanitario fue secundario y la decisión se basó en índole política en base a su rebelión con la Afa. No tengo dudas de que lo de River es político, River no va a cambiar el país. Somos muy desalineados para cumplir cuestiones de reglamento”.

* “Estuve en Buenos Aires, el martes por Afa y el miércoles por trabajo, el jueves me quedé para hablar con gente vinculada a los entrenadores. Tuvimos entre 50 y 70 llamados. El viernes tuvimos una especulación que es la de que se suspenda el torneo y eso nos da un margen. Esa especulación se consumará en una resolución, eso nos dará más tiempo”.

* “El perfil que estamos buscando es el de alguien con experiencia y con una trayectoria que avale la posibilidad de venir a Unión. Hay muchos desocupados y muchos ocupados que serían muy interesantes para nosotros. Capaz que si armamos una lista de 5, hay 4 que están trabajando y que son de nuestro agrado”.

* “Alfaro no va a salir de Buenos Aires y el hecho de pasar por Boca le genera un posicionamiento que le permite aspirar a un club importante. No hay alternativas con él”.

* “Madelón no le encontraba la vuelta al equipo, había salidas del plantel que eran ineludibles y que no eran decisión nuestra que esos jugadores se puedan mantener. Ese análisis se tendría que haber consumido después de haber jugado bien contra Mineiro acá o contra River. Ahora es un poco tarde, salir ocho meses después a decir que no estaban los jugadores que él pedía o necesitaba, cuando antes había señalado que le habíamos traido todo y que lo podíamos echar tranquilos, me parece que es algo fuera de lugar”.

* “Madelón estaba acostumbrado a pelear el descenso, de pronto se encontró con que Unión lo acompañó a pelear arriba y clasificar a dos copas internacionales. No es que Madelón llevó a Unión a jugar la Sudamericana, fuimos juntos de la mano. Me dio la impresión de que lo preocupó mucho la crítica, había un grupo minúsculo de socios extremistas que le manifrestaban su disconformismo. Y cuando él se dio cuenta de que no tenía una aceptación total de la gente, se preocupó”.

* “Yeimar Gómez Andrade no vino a rescindir, vino un club con una oferta que era igual a la cláusula y fue aprobada por comisión directiva. Estamos haciendo una cacería de brujas con este tema. No tengo conciencia de que se den las condiciones, los gastos, los montos y la fecha de pago en ningún club de la Argentina. Está en nuestros libros y los que blasfeman, deben saber que el contrato lo hizo la MLS con Unión y que tiene 50 hojas Si él hubiese hecho uso de la cláusula, no tendríamos que haber firmado ningún papel. Esto fue un pase. Siempre se dijo que fue en los valores de la cláusula de rescisión. No nos hubiese gustado que se vaya Yeimar, nos hubiese gustado que se quede. De la misma Liga recibimos dos ofertas inferiores. Es mentira que nosotros lo rifamos, es un débil argumento que tiene la oposición”.

* “Tenemos un flujo de ingreso de dinero futuro, hay que poner prioridades. Si la comisión decide que sea para reforzar el plantel, lo haremos, y si no, lo haremos a futuro para obras. La parte económica viene complicada, administrando con la mejor transparencia posible”.