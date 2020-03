https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras una etapa inicial equilibrada, logró imponer condiciones en el complemento y se impuso claramente a Selknam.

En Santiago de Chile Ceibos sumó su segundo éxito

A través de una notoria mejoría en el segundo tiempo, Ceibos venció a Selknam por 32 a 16, en el marco de la segunda fecha de la Superliga Americana de Rugby, con lo cual se mantiene en la vanguardia de la flamante competición.

La etapa inicial fue muy equilibrada, fundamentalmente porque la franquicia chilena logró contener la incipiente imposición de su par argentina, a través de una sólida estructura defensiva. El parcial se cerró igualado en 13 tantos.

En el complemento, Ceibos comenzó a prevalecer físicamente, encontró los espacios y de ese modo comenzó a establecer diferencias. De ese modo, el contenido se direccionó en favor del equipo visitante, que logró consumar un éxito que resultó inobjetable.

Dos horas después de culminar el match, el Board de Superliga Americana, comunicó la suspensión de la competencia por tiempo indeterminado, por lo que oportunamente se comunicará sobre los pasos a seguir por cada uno de los protagonistas.

Opinión calificada

Luego del partido, el head coach de la franquicia argentina, Ignacio Fernández Lobbe, analizó la actuación de sus dirigidos.

* “Felizmente, pudimos sacar el partido adelante, pero vamos a hacer un gran análisis del partido porque no estamos contentos con el desarrollo del mismo por nuestro equipo”.

* “Lo ganamos por seguir insistiendo. Encontramos los espacios, pero creo que aún nos falta un montón y al torneo también. Tenemos buenas individualidades que hacen la diferencia, pero hoy no me gustó el equipo”.

* “Tuvimos buena obtención, pero no de tanta calidad o con la que la queremos. No queríamos entrar en el ritmo de juego de Selknam y entramos igual. Nos vamos con sabor amargo, queríamos jugar rugby dinámico, pero el juego y las cosas se hicieron lentas y no le pudimos poner dinámica. Premio a Selknam por eso”.

* “Ahora veremos qué pasa con esta situación que está viviendo el mundo; por lo pronto, deberemos replanificar qué haremos de aquí en adelante. Tenemos que estar mejor en los ochenta minutos y tenemos que trabajar en eso”.

Síntesis

Selknam 16 | Ceibos 32

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos.

Referee: Francisco González.

Selknam: Iñaki Gurruchaga (Vesi Rarawa), Tomás Dussaillant (Augusto Böhme) y Esteban Viale (Matías Dittus); Clemente Saavedra (Rodrigo Bruno) y Mario Mayol; Nicolás Garafulic (Martín Sigren), Ignacio Silva (capitán) y Bautista Stavile (Tomás Orchard); Patricio Baronio (Beltrán Vergara) y Ignacio Albornoz; John Ika, Latiume Fosita, Domingo Saavedra, Lucca Avelli y Francisco Urroz. Head Coach: Pablo Lemoine.

Ceibos: Federico Wegrzyn (Rodrigo Martínez), José Luis González (Leonel Oviedo) y Juan Pablo Zeiss (Francisco Minervino); Franco Molina (Jerónimo Ureta) y Rodrigo Fernández Criado; Lautaro Bavaro, Santiago Ruiz (Lucas Santa Cruz) y Santiago Montagner; Gonzalo García (Ignacio Inchauspe) y Martín Elías (Tomás Albornoz); Facundo Cordero, Lucas Mensa (capitán), Agustín Segura (Juan Pablo Castro), Tomás Cubilla y Juan Bautista Daireaux. Head Coach: Ignacio Fernández Lobbe.

Tantos chilenos: try-penal y tres penales de Baronio.

Tantos argentinos: dos tries de Cordero; uno de Daireaux y Cubilla; más tres goals y dos penales de Elías.

Amonestados: Cordero (C); Silva, Dittus y Rarawa (S).