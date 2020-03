Unión no lo pudo sostener

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

El equipo rojiblanco ganaba con gol de Walter Bou pero en tiempo recuperado llegó el empate de Arsenal. El partido disputado a puertas cerradas por la pandemia de Coronavirus tuvo un trámite muy parejo.

Arrancó mucho mejor Arsenal que antes de los primeros 5 minutos ya había ejecutado tres tiros de esquina y lo había hecho revolcar a Sebastián Moyano. Dentro del área recibió muy libre Lautaro Parisi que encaró y eludió a Moyano, pero se quedó sin ángulo de tiro, por lo que su remate salió suave y pudo ser rechazado de cabeza y sobre la línea, por Jonathan Bottinelli.

El equipo visitante estaba mejor acomodado que Unión en los primeros minutos y el partido se jugaba a su ritmo, por lo que al elenco de Marcelo Mosset le costaba mucho poder salir de su propio campo.

Mejora Unión

Un muy buen pase de Cabrera para Walter Bou resultó en la primera situación de riesgo para el arco de Sappa, porque el delantero la “mató” se dio vuelta y sacó un muy potente disparo que se fue por encima del travesaño.

Enseguida llegó otra buena situación para Unión, esta vez Troyansky habilitó muy bien a Walter Bou, el delantero metió la pausa y tocó atrás para que Jalil Elías reciba libre y elija el segundo palo, pero en el camino la pelota rebotó en un defensor y finalmente se fue rozando el primer palo de Sappa. De ese tiro de esquina vino otra situación propicia; Brian Blasi ganó de arriba y su cabezazo exigió el máximo esfuerzo del arquero visitante.

Parejo de nuevo

Tras el momento tatengue, el partido recuperó sus carriles, con la pelota que pasaba por arriba de un lado para otro sin que se generaran situaciones de peligro. Unión insistió mucho por izquierda con las subidas de Federico Milo y alguna que otra pincelada de Gabriel Carabajal, pero no fue más que eso ante un rival que arrancó con mucha furia pero que con el correr de los minutos se fue replegando y cediéndole terreno a Unión que no lo supo aprovechar.

La primera mitad se cerró con una igualdad en cero que reflejaba lo sucedido en el campo de juego, tal vez Unión había propuesto un poco más que su rival, pero en general el encuentro fue “chato” y con muy pocas llegadas sobre los arcos.

Jonathan Bottinelli rechaza alejando el peligro. En un partido discreto Unión estuvo a punto de quedarse con todo. Foto: Gentileza Prensa Unión

Segundo tiempo

Una buena chance tuvo Arsenal en el inicio cuando Emiliano Papa recibió solo un cambio de frente, el lateral esperó y metió un buen pase al medio para que Soraire remate esquinado, la pelota se terminó yendo muy cerca del palo izquierdo de Moyano.

Al igual que en la primera etapa y tras un mejor arranque del visitante, Unión comenzó a inclinar la cancha a su favor, en esta oportunidad con la continua llegada de los laterales, ya que tanto Blasi, como Milo comenzaron a jugar mucho en terreno rival.

Tras un buen avance por la derecha la pelota fue pasada para que por el otro lado Federico Milo llegue al fondo y le meta un centro preciso a Gabriel Carabajal, el volante con todo el arco a su disposición cabeceó al medio justo donde estaba Sappa.

Mitad de Milo

Unión que era un poco más que su rival, aún carecía de profundidad, pero fue Federico Milo que con pelota dominada se decidió a encarar por el centro y tras superar a un rival, le dejó la pelota “muerta” para que el goleador Walter Bou saque un potente remate abajo que se metió junto al palo derecho de Sappa que se estiró pero no pudo contener.

Unión se ponía arriba en el marcador y en cierta medida resultaba justo, ya que a esta altura era el equipo que siempre quiso más.

Espera

Tras ponerse en ventaja Unión abandonó su vocación ofensiva y posibilitó el crecimiento de Arsenal que empezó a meter pelotazos en busca del empate. Tras una seria de rebotes, Gabriel Carabajal hizo una de más (lo repitió en varias oportunidades), la pelota le quedó a Torrent que remató y la pelota se fue muy cerca del palo derecho de Moyano.

Unión esperaba, pero Arsenal no llegaba con peligro y los minutos corrían, por lo que Rondina comenzó a meter cambios ofensivos y por su parte Marcelo Mosset reemplazó al “Pocho Troyansky —golpeado— por el pibe Martín Cañete—, un rato más tarde decidió sacar al uruguayo Assis para el ingreso de su compatriota Javier Méndez, completando luego con Juan Nardoni por Bou.

A los 36 Nicolás Giménez tuvo una buena situación con un disparo desde afuera que en gran “volada” logró rechazar. Enseguida respondió Unión y fue Milo (uno de los mejores del Tate) que exigió a Sappa con un gran remate desde afuera del área.

El empate

Cuando se jugaba el tercer minuto adicionado y daba la sensación que los tres puntos estaban “abrochados”, Joel Soñora hizo una muy buena jugada individual para finalmente abrir a la izquierda donde recibió Emiliano Papa, el lateral se tomó su tiempo y metió en centro para la llegada libre de Rescaldani que solo cabeceó al gol estableciendo el empate definitivo.

No pudo ganar en su debut Marcelo Mosset y el equipo no fue muy distinto a lo que venía realizando con Leonardo Madelón, el “Tato” le dio la chance desde el “vamos” a Gabriel Carabajal y si bien el cordobés hizo algunas “cositas” interesantes, perdió muchas pelotas en lugares prohibidos. Si no se para el fútbol, el Tate visitará a Vélez el próximo jueves en Liniers.

“Buscamos la victoria, sabíamos que ellos son un equipo intenso, se hizo un buen partido intentamos jugar y tener la pelota. El empate es justo, ellos tuvieron también varias chances, una lástima que se nos escapó sobre el final”. Gabriel Carabajal Volante de Unión

“Hicimos un gran partido, nos empataron al final, jugamos bien. Nosotros siempre buscamos el arco de enfrente. Creo que merecimos haber ganado, nos terminan empatando en la última jugada del partido, esa es la bronca que nos queda”. Walter Bou Delantero de Unión