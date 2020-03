https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 16.03.2020 - Última actualización - 15:42

15:41

Asintomático Idris Elba anunció que se contagió coronavirus

Idris Elba es la última celebridad en dar positivo por el coronavirus . Hizo el anuncio el lunes.

"Esta mañana di positivo por Covid 19", escribió. "Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus".

La estrella del Reino Unido se une a una lista de actores que dieron positivo la semana pasada, incluidos Tom Hanks , Rita Wilson y la ex chica Bond, Olga Kurylenko.