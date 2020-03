https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Volvió de Estados Unidos y no se aisló

Citaron a indagatoria y embargaron por 400 mil pesos a un hombre que no cumplió con la cuarentena

Con la cuarentena de 14 días obligatoria vigente, el juez federal de Campana Adrián González Charvay citó este lunes a indagatoria y le trabó un embargo preventivo de 400 mil pesos a un ciudadano que regresó al país desde Estados Unidos y no cumplió con el aislamiento.

Así lo supo NA de fuentes judiciales, luego de que el hombre arribara a la Argentina proveniente de una de las zonas de riesgo por circulación de coronavirus y fuera denunciado por incumplimiento. El ciudadano argentino salió del país con destino a Estados Unidos el 8 de marzo pasado y seis días más tarde, es decir, el 14, reingresó a la Argentina desde Uruguay. El hombre, según dictó el juez, no se auto aisló en su casa del barrio privado "Los Cardales Country Club", como correspondía. Por ello lo citó a indagatoria para el 30 de marzo próximo y, mientras tanto, le fijó un embargo preventivo de 400 mil pesos. Con información de NA.