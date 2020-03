https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 16.03.2020 - Última actualización - 20:28

20:26

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Sacaron la canilla

ALICIA DE GUADALUPE

“Al intendente Emilio Jatón: siempre camino por la costanera y solía buscar agua en el Quincho de Chiquito, donde había una canilla pública municipal. Hace unos días, la sacaron. No sé por qué motivo, la Municipalidad la retiró. Máxime en estos momentos en que se necesita la disponibilidad de agua. Los carribares también la utilizaban para lavar las verduras con las que preparan sus comidas, de modo que también ellos se ven perjudicados. La gente que caminaba por el lugar, los muchachos que corrían se mojaban la cabeza, todos usaban esa canilla y cargaban sus botellitas. Y ahora, con la pandemia, que es tan importante lavarse las manos frecuentemente, no hay ni una sola gota de agua en ningún lugar. Me parece que se han equivocado con esa decisión que han tomado. Si no los convencía ese lugar, entonces tendrían que reubicar esa canilla en las inmediaciones. Pero que se necesita una canilla es real. También la gente que salía de la playa se lavaba los pies antes de subir a su movilidad. También se va a notar su necesidad el día de la Fiesta de Guadalupe, en que la gente necesita poder contar con agua, siendo que era la única canilla”.

Aumentos de precios de mercaderías

UNA CIUDADANA

“Quiero hacer referencia a los permanentes aumentos de mercaderías que realizan los supermercados. Tendría que haber inspectores o algo por el estilo. No puede ser que no se haga nada frente a tanto abuso. No se puede vivir. El diario nos tiene que ayudar publicando notas que hagan alusión a este tipo de situaciones. Gracias por el espacio”.

Cocheras

ENRIQUE VALVERDÚ

“Hay cocheras clandestinas en nuestra ciudad. Se ven carteles donde publican la existencia de vacantes. Se observan en zonas céntricas, avenidas, bulevares, calles aledañas; publican teléfonos, celulares, con carteles de todo tamaño, desde particulares, hasta gremios, colocan cartelería en los edificios, en los que dicen que alquilan o venden cocheras. Resulta que estos ‘servicios’ provocan una evasión impositiva, cuyos dineros no van a parar adonde corresponde, es decir a las arcas del Municipio. Aquí hay gente responsable que debe hacerse cargo y actuar. Se debe controlar. Existen muchos especuladores, pícaros. Deben sancionarlos con multas. Repito: es un dinero que le corresponde a la Municipalidad, a la que buena falta le hace. Gracias a El Litoral, que en Santa Fe es el único que posibilita este tipo de mensajes, dándole al ciudadano la oportunidad de participar”.

Inapropiado

UN LECTOR

“Me pareció totalmente inapropiado el contenido del Perrodista publicado el 13/3, haciendo referencia a los muertos por inseguridad en Santa Fe. ¡Hay tantos temas sobre los que se pueden hacer relatos jocosos, pero no sobre uno tan sensible como es la muerte de tanta gente a manos de delincuentes! ¡Cómo se ve que no han sufrido una pérdida de ese tipo! Por favor, pido que cuiden lo que publican, ya que pueden herir la sensibilidad de muchos”.

Sistema de riego

MARIO CINGOLANI

“He sacado una foto del sistema de riego ‘subterráneo’ que se instaló en la plaza Pueyrredón, hace un tiempo. Les digo que de ‘subterráneo’ no tiene nada. Parece que fue un delirio de primer mundo... el que no somos. El mismo problema está presente en avenida Freyre. Parece que la experiencia no les sirve en absoluto, que no se dan cuenta de que la plata es de los ciudadanos y no crece en los árboles. Solicito a las autoridades que tengan relación con el tema que corrijan este despropósito enseguida. Y que por favor piensen. Gracias por la oportunidad de colaborar. Y tengo la esperanza (no mucha...) de que sirva de algo”.