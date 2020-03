La Madre de Plaza de Mayo Otilia Acuña cumplió cien años

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reconocida y muy querida en el barrio, y muy lúcida, recibió a El Litoral para compartir este histórico momento.

Otilia Acuña es una representante de Madres de Plaza de Mayo en nuestra ciudad. Este 16 de marzo cumplió cien años y El Litoral registró los festejos. “Jovencita soy todavía”, bromea ante las cámaras. “Primero se hizo un almuerzo en el patio y después vinimos para acá un poco”, cuenta, sentada en la vereda de su casa en barrio Santa Rosa de Lima. Allí se sienta y todos vienen a saludarla. Y no es para menos, cumple cien años y todo el barrio la conoce. “Aparte -asegura- la mayoría de la gente ha leído el libro, en el libro está todo detallado”. Se refiere a “Otilia. Crónicas de dolor, rebeldía y lucha”, del que es autora.

Mientras espera más invitados, lamenta que “este 24 no se puede hacer”. El coronavirus suspende por primera vez en democracia los actos conmemorativos por el Día de la Memoria. Sin embargo, admite que está “muy satisfecha”: ”porque yo todo lo que he hecho lo he hecho de acá”, dice, mientras se señala el corazón.

En tanto, su nieta Valeria Silva, hija de Luis Silva y Nilda Elías, ambos asesinados durante la última dictadura militar de Argentina, cuenta que “a ella -por Otilia- le gusta sentarse y esperar a sus compañeros que la vienen a saludar, los vecinos del barrio, el cura del barrio, unas maestras que trabajan acá en la escuela...y todavía faltan”.

“Y para nosotros es un orgullo tenerla con sus cien años, bastante lúcida, frágil porque cien años cuesta llevarlos encima pero fuerte, a la vez; hace muchos años que nos juntamos el día de su cumpleaños, acá en la puerta”.