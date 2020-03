https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jorge Jesús, entrenador del Flamengo El DT campeón de la Copa Libertadores dio positivo de coronavirus

El portugués Jorge Jesús, entrenador del Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores de América, admitió este martes que se siente "normal" pese a que arrojó positivo de coronavirus en un análisis al que fue sometido en Brasil.

O Flamengo informa que a contraprova realizada pelo técnico Jorge Jesus trouxe resultado inconclusivo para o Covid-19. Por recomendação do laboratório responsável, o treinador fará nova coleta de materiais na manhã desta terça (17). O resultado sairá entre 24h e 48h. #ForçaMister — Flamengo (@Flamengo) March 17, 2020

"Es verdad que mi test dio positivo, también que me siento normal, igual que hace un mes, que hace un año, dos, tres o cuatro atrás, no siento ningún síntoma pero me voy a quedar en cuarentena", confesó el lusitano de 65 años, en un video que grabó en su casa en Río de Janeiro y difundió por las redes sociales.

El DT portugués fue examinado por el departamento médico del Flamengo y presenta "un cuadro estable de salud", aunque en las próximas horas será sometido a una contraprueba, según informó el club carioca.

"Quiero agradecer los mensajes de cariño de mis amigos, de los hinchas, seguidores y de la 'nación flamenguista que compartió tanto conmigo. Esta es mi situación y pienso que semana más, semana menos, si Dios quiere va a terminar y volverá todo a la normalidad. Un beso a todos y tengo mucha confianza", añadió Jesús, el conductor del equipo que le ganó la final de la Libertadores a River por 2-1, en el estadio Nacional de Lima, el 23 de noviembre de 2019.

Jorge Jesús había reclamado la suspensión del fútbol en Brasil luego de la victoria de Flamengo sobre Portuguesa (2-1), el sábado pasado, en un partido válido por el Campeonato Carioca.

Tres días antes, dirigió a Flamengo ante Barcelona de Ecuador en un partido de Copa Libertadores, que tuvo grupo arbitral argentino compuesto por Facundo Tello, Julio Fernández, Pablo González y Nicolás Lamolina.

