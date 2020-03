Abren un nuevo camino rural para llegar al Paraná Miní

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de la continuidad del Camino Rural Nº 21, que se encuentra un kilómetro al sur de Isleta Centro, y que permitirá la interconexión con el paraje San Vicente, en la misma línea del futuro puente sobre el Paraná Miní.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Ocampo informa que se está realizando la demarcación y el levantamiento del terraplén para abrir un nuevo acceso que permita llegar al Paraná Miní.

Se trata de la continuidad del Camino Rural Nº 21, que se encuentra un kilómetro al sur de Isleta Centro, y que permitirá la interconexión con el paraje San Vicente, en la misma línea del futuro puente sobre el Paraná Miní.

Esta vía de comunicación no sólo permitirá el movimiento vehicular en épocas que no haya crecida de los ríos; sino, fundamentalmente, facilitará a los productores ganaderos de la zona de islas el movimiento de sus tropas sin tener que utilizar el terraplén de la Ruta Provincial N° 32.

Por otra parte la secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Villa Ocampo informa que, continuando con el Plan Integral de Pavimentación Urbana, se procedió a pavimentar la mano sur del Bv. Urquiza, entre Garay y Farrán; restando aún las respectivas bocacalles y una cuadra más para llegar a la intersección con el Bv. Obligado, donde se completará con un distribuidor de tránsito en el cruce de ambos bulevares.

“El pavimento es progreso, mejora la calidad de vida de todos los vecinos, brinda mayor seguridad en la vía pública, es generador de mano de obra y aporta al sostenimiento y expansión del comercio local. El pavimento llega a todos los barrios de la ciudad; porque en Villa Ocampo la obra pública no se detiene”, anticiparon autoridades municipales.

Eventos

El intendente Enrique Paduán, junto a autoridades del Hospital Samco “Dr. Esteban Galmarini”, brindaron una conferencia de prensa para informar sobre las medidas de prevención que se están adoptando en relación al dengue y coronavirus; dando a conocer los alcances del Decreto 1410/2020: Artículo 1° Dispóngase la inmediata suspensión de todos los actos, actividades y eventos oficiales que sean multitudinarios, en espacios tanto abiertos como cerrados y cuya organización dependa de este Municipio por el plazo de 15 días a partir de la fecha.

El Artículo 2°: Invitase a las Instituciones intermedias, instituciones religiosas,emprendedores privados y todos aquellos que habitualmente organicen eventos masivos a adherir a esta disposición. En tanto en su Artículo 3°: Póngase en alerta a la Junta local de Protección civil para realizar un seguimiento y posible adopción de medidas complementarias de carácter preventivo.

Situación sanitaria

La secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Ocampo y el Hospital SAMCO “Dr. Esteban Galmarini” informan a la comunidad que hasta el momento no se han registrado casos de “dengue”, ni “coronavirus” en esa ciudad.

Además señalaron que ambas patologías son prevenibles por medio de una buena higiene del hogar y personal, lavados de manos frecuentes, ambientes ventilados y limpios. No concurrir a lugares públicos o eventos y no concurrir al hospital si no es estrictamente necesario. Y es de suma importancia que la población tome conciencia que el hospital no es un lugar de paseo, por lo tanto no concurrir con niños, adultos mayores o personas inmunodeprimidas en los horarios de visita o para cualquier otro trámite.

Para prevenir dengue se recomienda mantener limpio los domicilios, sin recipientes que puedan contener agua, como floreros (colocar arena húmeda), bebederos de agua (cambiar diariamente) y eliminar cualquier objeto que pueda contener agua y así eliminar el criadero de mosquitos.

“Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 65 años y personas con afecciones preexistentes (como hipertensión arterial, diabetes, etc.)”, aclararon.

“En caso de presentar algún síntoma, aunque sea leve: Lavarse frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol; Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser; Ventilar los ambientes; Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia; Consultar inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones de la ciudad, para saber cómo hacer correctamente la consulta y no se recomienda el uso de barbijos de manera rutinaria en trabajadores que atienden al público”, apuntaron.