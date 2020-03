https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 17.03.2020 - Última actualización - 9:58

9:56

El operativo se realizó en la Casa de la Cultura, del total de 768 tarjetas habilitadas se entregaron 669 a sus beneficiarios.

Desarrollo Social Exitoso operativo para entregar las tarjetas Alimentar en Sunchales El operativo se realizó en la Casa de la Cultura, del total de 768 tarjetas habilitadas se entregaron 669 a sus beneficiarios.

Se han entregado casi todas las tarjetas alimentarias previstas en el padrón para la ciudad de Sunchales y localidades cercanas, sin mayores inconvenientes. El operativo se realizó el 12 de marzo en la Casa de la Cultura (Rotania 702), del total de 768 tarjetas habilitadas se entregaron 669 a sus beneficiarios.

Como prevé el programa “Argentina Contra el Hambre”, se brindaron capacitaciones sobre nutrición y cuidado personal de niños y niñas. Para ello, los equipos locales de ASSAL (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) y de género se encargaron de los cursos para los beneficiarios que en esa misma mañana obtuvieron la credencial.

En toda la provincia habrá 110.000 titulares de las tarjetas, alcanzando a más de 200.000 niños que recibirían un mejor aporte nutricional a su dieta diaria. Los padrones se confeccionaron por ANSES, para aquellas familias que tengan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que tengan hijos menores de 6 años. También ingresarán en este listado las madres que estén cursando el tercer mes de embarazo y aquellas familias que tenga chicos con capacidades diferentes”.

En caso de que un beneficiario que figure en el padrón de ANSES y no haya ido a retirar la Tarjeta Alimentar, tiene derecho a concurrir al Banco de la Nacion Argentina de su domicilio para comenzar a tramitar su recepción.

El objetivo es que cada familia pueda comprar todos los productos de la canasta básica, en especial leche, frutas, verduras y carnes. No incluye pañales ni bebidas alcohólicas.

La credencial se utilizará en los supermercados y comercios, mayoristas y minoristas, que tengan terminales de cobro con tarjetas (comunmente llamado Posnet).

Alerta sanitaria

Por otra parte autoridades municipales brindaron una conferencia de prensa para informar a la comunidad sobre el panorama actual de la ya declarada pandemia del Coronavirus. El intendente Gonzalo Toselli, acompañado de la directora del Hospital Carina Feldman y de la médica referente de salud de la Municipalidad Leni Barlassina, brindaron información y recomendaciones en el Salón Azul del Palacio Municipal.

Lo primero que ha confirmado el intendente Gonzalo Toselli es que por el momento no hay casos, ni sospechosos ni confirmados, de pacientes con Coronavirus en Sunchales. No obstante, hay lógicas razones para que el Estado y los particulares tomen medidas de precaución. La Organización Mundial de la Salud declaró que el virus COVID-19, conocido como Coronavirus, ahora es una pandemia y aún no cuenta con vacunas o un tratamiento específico.

Entre las medidas que destacó el Intendente fue la suspensión de las actividades recreativas organizadas por la Municipalidad y el seguimiento, con eventual aislamiento, de las personas que provengan de países con circulación viral (Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea del Sur, Irán).

Es igual de importante que los ciudadanos conozcan y apliquen las recomendaciones de las autoridades:

Para quienes recientemente llegan del extranjero: Si no tienen síntomas; Que permanezcan en sus domicilios por 14 días de manera preventiva, Si presentan un cuadro gripal (tos seca, fiebre y dolor de garganta); No ir atenderse a centros de salud o guardias de hospital y llamar al 107 o EMERGER (426767); Respetar el aislamiento y no automedicarse; Solo en los pacientes con la enfermedad se recomienda el uso del barbijo.

Los más expuestos al virus son las personas mayores de 65 o menores de esa edad con factores de riesgo (inmunodeficientes, cardiópatas, diabéticos). La vacuna antigripal 2020 y contra la neumonía, si bien no es efectiva contra el Coronavirus, es fundamental que los grupos de riesgo antes mencionados la reciban para reducir las probabilidades de co-infección.

Antes de la conferencia de prensa, en el mismo lugar hubo una reunión entre la secretaria de Desarrollo, Marilina Grande, la subsecretaria de Ambiente y Servicios a la Comunidad, Cecilia Gabiani y la responsable de Salud Pública, Paula Cattaneo, con las dos referentes del sistema de salud local ya mencionadas y Gustavo Yedro, coordinador de Posta 107 Sunchales, la Dra. Victoria Grosso de la Clínica Sunchales y personal de la Clínica 10 de Septiembre. La finalidad del encuentro fue acordar acciones en conjunto, se está elaborando un protocolo diario. Dentro del marco de los protocolos provinciales y nacionales, para que pueda aplicarse frente al posible inicio de una circulación viral.