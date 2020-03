https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Chaco Habló una médica contagiada de coronavirus: "Para mí lo mío es un caso autóctono"

Gabriela Monzón, médica del Hospital Perrando, dialogó con TN y dio detalles de su contagio de coronavirus, explicando que se considera a si misma como un caso autóctono.

Comenzando la charla, explicó: "En este momento estoy bien de salud, estoy sin fiebre y solo con tos. Como soy personal de salud, soy una persona saludable, me vacuno siempre. Comencé a sentirme mal, con dolores de cabeza, tos y molestias en la garganta. Luego empecé con fiebre".





Sobre la forma de contagio, dijo: "No sé quién me pudo haber contagiado. Lo llamativo es yo atendí por última vez a tres personas con síntomas febriles que no eran potenciales de coronavirus porque no habían viajado".





Y remarcó: "Para mí es un caso autóctono, yo no viajé a ningún lado y no estuve en contacto con ninguno de los casos que dio positivo e coronavirus".





Luego, contó cómo vive actualmente: "Yo vivo con mi esposo y tengo 5 hijos. Hay 4 que viven conmigo y están todos aislados en mi casa. Desde el primer día me aislé en mi habitación y evito contacto con mis hijos. Con mi esposo si tuve contacto. Tomamos todas las medidas en casa, principalmente de higiene".