Martes 17.03.2020

11:23

Aislamiento Alberto Fernández: "Mientras más drásticos seamos, más fácil va a pasar la pandemia"

El presidente Alberto Fernández instó este martes a los gremios que le "expliquen" a los empresarios "la importancia de no circular y soportar unos días de licencia", ante lo cual remarcó que "mientras más drásticas" sean las medidas de aislamiento "más fácil va a pasar la pandemia" de coronavirus.



"Es muy importante que los gremios le expliquen a los empresarios la importancia de no circular y de soportar unos días de licencia", sostuvo el mandatario, quien subrayó: "Mientras más drásticos seamos en este esfuerzo inicial, más fácil va a pasar la pandemia. Es lo que estamos tratando de hacer".



Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos! https://t.co/Rm5TPhjAdD — Alberto Fernández (@alferdez) March 17, 2020

En declaraciones radiales, el jefe de Estado remarcó que quiere "poner racionalidad en la cabeza de la gente" y subrayó: "Estamos encarando bien el tema, los resultados por ahora están funcionando".



"Si hasta el 31 de marzo nos quedamos el mayor tiempo en casa y nos cuidamos, el virus no va a circular. Necesitamos que no haya imbéciles que piensen que pueden seguir circulando después de volver de viaje", lanzó.



En medio de la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno ante la pandemia de coronavirus, Alberto Fernández remarcó va a "usar el aparato del Estado en favor de la gente" con una "batería de medidas" para "perseguir a todo aquel que aumente indebidamente los precios".



"No voy a tolerar que los pícaros, un número mínimo de vivos nos tomen por bobos a los argentinos. No lo voy a permitir. No es que no lo permite Alberto Fernández: no lo permite la Argentina.



"Estamos en riesgo. Y el riesgo no puede ser negocio para nadie", explicó. Tras las recomendaciones que dio el Gobierno para que los trabajadores puedan abocarse al teletrabajo, el mandatario señaló que "el empresario tiene que entender que cuanto menos gente tengamos en las fábricas mejor", aunque aclaró que "obviamente, hay sectores que no se pueden suspender, como la alimentación".



"Tenemos que evitar que el virus se propague a mucha velocidad, porque si pasan los picos que hubo en Italia y España colapsa el sistema de salud. Queremos ir dosificando la aparición de la enfermedad para poder atenderlos a todos", precisó.



Y agregó: "Estamos tomando medidas, pero sólo si todos somos conscientes y hacemos nuestro aporte vamos a poder minimizar los efectos nocivos de esta enfermedad. Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos".



Al respecto, definió como "una formidable noticia" que se haya reducida el nivel de gente transitando por las calles, aunque advirtió: "Estamos dando licencia no para pasear, sino para cuidarnos nosotros, a nuestros hijos. Si lo convertimos en una oportunidad turística, fracasamos. No tiene sentido".

