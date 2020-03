https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reunión en la Municipalidad Refuerzan higiene en supermercados y piden que no lleven a los niños

El intendente Emilio Jatón se reunió este martes con referentes de la Cámara de Supermercadistas de la ciudad para reforzar las medidas de prevención y acordar mecanismos de trabajo colaborativo.



Elizabeth Raffin, titular de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe (Camsafe), explicó que se sugirió reforzar la higiene, especialmente en los carritos y canastos de compras, picaportes y todas las superficies que tengan contacto con los clientes; que se use alcohol en gel y agua y jabón cuando sea posible. Además, se puso énfasis en que se coloquen carteles para difundir la importancia del distanciamiento y que los clientes no lleven a los chicos: “Sabemos que están en casa porque no están yendo a la escuela, pero eviten llevarlos al súper”, dijo Raffin. También remarcó que las personas mayores de 65 años no vayan.



Por último, aseguró que el abastecimiento de productos en los supermercados está garantizado y que se han registrado aumentos de precios.



Controles



Por su parte, el intendente Emilio Jatón aseguró que van a ser “muy firmes” en los controles sobre la cantidad de gente en los bares (máximo 200) y en actividades nocturnas. Dijo que cada club y natatorio, toma su propia disposición. Y aclaró que, como el desarrollo de la pandemia es dinámico, mañana puede haber nuevas medidas.