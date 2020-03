Todo se cierra a Sensini, De Felippe y Vojvoda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Estamos buscando un entrenador, es la idea de Luis Spahn”, comentan en la famosa mesa chica. El parate del fútbol les da más tiempo para pensar la mejor opción para reemplazar a Leo.

“Nos ofrecieron 200 técnicos, algunos ni siquiera sabíamos que existían... Incluso, este lunes mismo, al toque que fue apartado de Central Córdoba de Santiago del Estero, nos ofrecieron al “Sapito” Coleoni. Esto es así, los celulares explotan: el de Zuccarelli como mánager, el de Luis, el de los dirigentes que tienen contactos”, explicaba este martes a la mañana a El Litoral una fuente confiable del Mundo Unión.

¿Qué opina el secretario técnico del Club Atlético Unión?. Palabras más...palabras menos...“Suceder a Leo Madelón en este club no es para cualquiera. Y, además, tampoco hay muchos candidatos para el cargo”.

Ni bien terminó el partido con Arsenal, que fue empate 1 a 1 y con buenas señales futbolísticas, el mismo “Tato” Mosset —DT de la reserva e interino contra los de Sarandí— fue contundente: “Es un orgullo para mí, soy hincha de este club. Me sentí muy cómodo, con una tranquilidad total de parte de los jugadores. Me siento con las condiciones para dirigir Primera, pero eso ahora depende de los dirigentes de Unión”.

Más allá de esa frase, que es entendible y lógica de parte del “Tato” (cualquier trabajador quiere crecer y progresar en su rubro), la idea que “bajó” Luis Spahn a la secretaría técnica (Zuccarelli) y al grupo de fútbol (Romero, Cardonet, Brasca) es que “Unión debe buscar en el mercado un DT”.

El tema es que hay dos cuestiones que, al no hacer “ruido”, generaron la confusión acerca de qué hacer con el reemplazante de Leo Madelón:

— 1) Unión está buscando DT, pero no hay “desesperación” ni “urgencia”, porque este previsible parate del fútbol le da un márgen importante. “La idea es pensar bien la decisión y no apurarse”, afirman.

— 2) En cuanto a “hacer la plancha”, está más que claro que “Unión no va a invertir en el reemplazante lo que gastaba en Madelón y su cuerpo técnico”. Pero la idea es buscar un entrenador “con rodaje” para que se haga cargo de este plantel.

¿Qué descartaron?

De entrada, cuando salieron al mercado, hubo dos “rubros” que quedaron descartados desde el vamos para buscar el reemplazante de Leo Madelón:

— 1) No se contempla la posibilidad de traer un entrenador extranjero (hasta anoche no habían ofrecido a ninguno)

— 2) No se contempla la posibilidad de darle el equipo a un entrenador del ascenso (sonó, por ejemplo, el nombre de Fabián Nardozza)

Eso serían, en principio, los dos “límites” para salir al mercado en la búsqueda del entrenador reemplazante de Madelón.

¿Quiénes se bajaron?

Unión, bajo el concepto de “entrenador con rodaje”, arrancó con una lista bastante amplia de opciones para el cargo. Por un lado y desde el vamos se pensó en el perfil de Gabriel Milito, pero el ex entrenador de Estudiantes de La Plata agradeció el llamado pero dijo no. “Es una decisión profesional, viene de un golpe muy grande y prefiere descansar por un tiempo”.

Y el otro nombre, por el que Zuccarelli preguntó las oficinas de Cristian Bragarnik, es el de Jorge Almirón. También está descartado. Los nombres de Pedro Troglio y “Pipo” Gorosito, también.

Por cuestiones más que lógicas, fueron tachados desde el vamos dos nombres inalcanzables: Gustavo “Lechuga” Alfaro —ya es “casi” DT del Colo Colo de Chile— y el “Gringo” Heinze, ex Vélez.

Los DT “con rodaje”

Así las cosas —bajados Milito y Almirón; descartados los de la “B” y los extranjeros—, no es tan amplia la lista de los entrenadores “con rodaje” que siguen con chances. Concretamente, los que están “en pie” son: Walter De Felippe (quiere venir), Roberto Sensini (quiere venir) y Juan Pablo Vojvoda (no dijo ni sí ni no, por ahora).

Lo de Vojvoda es “raro”, porque siendo de la Escudería Bragarnik, está segundo con Unión La Calera (es franquicia de Cristian) y haciendo una gran campaña del otro lado de la Cordillera. “Vojvoda lo está pensando, le seduce la chance de volver al fútbol argentino”.

Ahora bien, la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué pasa si Vojvoda —que gusta a varios— dice que no y los otros dos (De Felippe y Sensini) no terminan de convencer a la famosa “mesa chica”?.

“Ofrecieron algunas duplas...hay que analizar bien todo”, confiaron desde el Mundo Unión a este diario.

¿A qué duplas se refieren?: una, la del “Pipa” Villar y el “Tano” Fernando Ortiz; otra, la de Rolando Schiavi; otra más con Martín Palermo y el “Pato” Abbondanzieri. “Y hasta aparecieron Patricio Graf y “Vitamina” Sánchez, con algún recorrido en el exterior. Hay que mirar bien todo”, avisan.

Así las cosas, tal como se preveía, la sucesión de Leonardo Carol Madelón asoma como algo complicado y traumático en el Mundo Unión. Pero al menos el rumbo está más que claro: “La decisión de Luis Spahn es buscar un DT “con rodaje” y no andar probando o haciendo jugadas de riesgo. Buscar certeza, más allá del estilo de juego”, explican por López y Planes.

Por ahora, aunque no hay prisa y se hace la pausa (por el parate), el radar de Unión para detectar al próximo entrenador se cierra con tres puntos: Walter De Felippe, Roberto Sensini y Juan Pablo Vojvoda.

