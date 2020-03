Covid-19: Medidas preventivas en el Hospital Cullen

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La puerta principal está cerrada y se permite una visita por paciente.

El Hospital José María Cullen, uno de los lugares elegidos por las autoridades provinciales para tratar los casos sospechosos de coronavirus y realizar los estudios correspondientes, lógicamente toma medidas preventivas para colaborar en la prevención de esta pandemia.

El Director del efector público, Dr. Juan Pablo Poletti, fue el encargado de brindar detalles acerca de cómo están trabajando. “Internamente desde el Consejo, la Dirección y el equipo de trabajo que forma el Comité de Coronavirus que armamos dentro del Hospital, vimos que era importante empezar a restringir la cantidad de gente que circula por acá, siempre con el objetivo principal de proteger a la comunidad y también a los agentes de salud. De esta manera es que hemos dispuesto el cierre de la puerta principal a la mañana, que era de puertas abiertas”.





Poletti también agregó que “sí se respetan todavía los turnos programados, que hasta ahora no fueron suspendidos por parte del Ministerio, de las consultas que se realizan acá en el Cullen que no migraron al CEMAFE, y también los que tengan turnos de rayos y tomografías se van a seguir haciendo, hasta que el Ministerio no disponga lo contrario”.



Foto: Mauricio Garín.



“A partir de ahora se dispuso de un familiar por paciente para el horario de visita y también del informe, y también el horario de terapia se restringió a un solo horario de visita y un solo familiar por paciente. Entendemos que cuando tenemos a alguien internado en estado crítico o por un nacimiento, todos quieren estar, pero hoy la prioridad sanitaria es restringir la circulación de gente, así lo pide Nación y Provincia. Una medida que no la tomamos como antipática, sino de protección para la comunidad”,aseguró el director del nosocomio.



Acerca de las recomendaciones para todos los trabajadores, el Dr. Poletti sostuvo que “según los expertos no es momento aún de estar 24 horas con barbijo. No hay circulación interna del virus, ni tampoco hay casos confirmados en la ciudad”.