Entre un 80 y 90% ya había cancelado su pasaje de colectivo para el "finde" largo

Martes 17.03.2020 - Última actualización - 15:57

15:55

Las empresas dan opciones de reprogramar el viaje o dejar el boleto abierto hasta un año. Trabajadores de boleterías de la Terminal local sostienen que la decisión de suspender la movilidad de larga distancia “se dilató bastante”.

Freno de mano. Entre el viernes 20 y el miércoles 25 no funcionará ningún colectivo de larga distancia en territorio nacional. Crédito: Guillermo Di Salvatore

“El sábado, domingo, lunes y este martes tuvimos una gran aglomeración de pasajeros en las boleterías, fue un caos. Ahora se duplicó con esta medida, y los teléfonos ‘estallan’”, aseguró Jimena Cavaletto, representante de boleterías de la Terminal de Ómnibus, en diálogo con El Litoral. La medida a la que hace mención Cavaletto refiere al anuncio del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, que determinó la suspensión de manera total la circulación de colectivos de larga distancia desde el próximo viernes 20 hasta el miércoles 25, con la intención de desalentar los viajes por el fin de semana largo y prevenir así la expansión del coronavirus.

“Entre el 80 y 90% de los pasajeros que tenían los pasajes pagados por el fin de semana largo ya los canceló (previo al anuncio del gobierno nacional), pero la devolución no fue del 100% del pasaje”, comentó la encargada de las boleterías 13, 14 y 15 de la estación santafesina, y detalló que la cancelación anticipada de los usuarios respondió a que algunas provincias, por ejemplo Córdoba, estaban en la incertidumbre de cerrar los hoteles, por lo que muchos que tenían como destino Carlos Paz ya habían decidido dar de baja el viaje.

Pasajes abiertos y reprogramación

Esta crisis sanitaria mundial obligó a las empresas de transporte nacional a adoptar medidas para responder a los usuarios que ya tienen comprados sus boletos. “Se da la opción del boleto canje, eso quiere decir adelantarlo para hoy (miércoles) o jueves, sin ningún costo alguno en el caso de que las tarifas estén equitativas (respecto al precio al que se compró en un principio y el valor actual); sino se puede dejar el pasaje con fecha abierta con una vigencia a un año (no implican ningún recargo)”, explicó Cavaletto.

Para la trabajadora de la terminal local, el anuncio de esta suspensión del servicio debió darse con antelación: “La decisión para el área de transporte se dilató bastante, para nosotros hubiera sido cortar todo de antemano porque nos está generando un gasto a todos, desde la empresa de colectivos como a nosotros en la terminal al efectuar la venta”, criticó y agregó que “tampoco hay una respuesta del municipio con respecto a las Pymes, como nosotros que somos monotributistas y trabajamos a comisión de ventas, ¿qué remuneración hay del Estado nacional o del municipio hacia nosotros? debemos seguir pagando a quienes trabajan acá, pagar impuestos como la habilitación municipal para funcionar, y al mismo tiempo llevar comida a nuestras casas”.

¿Cómo actuar?

Los pasajeros que ya adquirieron su pasaje y no lo habían cancelado, podrán acercarse a la boletería de la Terminal de Ómnibus para hacer el canje correspondiente, de manera personal o pueden enviar a un familiar. “Ante cualquier situación que no puedan acercarse a la boletería no se preocupen, ya que al conservar el boleto y tener el día y horario de partida, al reactivarse todo de nuevo a partir del 26 (de marzo) se puede reprogramar de alguna manera”, indicó Cavaletto, y reiteró: “Lo ideal es que puedan acercarse a hacer el trámite en la boletería”.

Choferes en cuarentena

Otra situación que apareja y complica la prestación del servicio de larga distancia es que los choferes que conducen un colectivo que une al país con otro limítrofe, llámese Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay o Bolivia, deben realizar la cuarentena obligatoria por llegar del exterior. “Se está aminorando la disponibilidad de choferes dispuestos a conducir, es todo una cadena”, aseveró Cavaletto.