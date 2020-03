Tras las quejas, la policía cerró los accesos a Ceres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En las rutas pavimentadas se ubicaron patrulleros. También se vigilan otros caminos de tierra. El ministro de Seguridad había calificado como “politiquería barata” los pedidos de la Municipalidad pero luego reforzó el cerrojo con los uniformados.

“Es lamentable que la población de Ceres y toda la región haya estado expuesta al riesgo que significa esta pandemia durante un día. Ahora la situación es completamente distinta y se cumple con lo dispuesto por el gobierno provincial: hay un cerrojo con la policía que evita tanto los ingresos como las salidas. Y también vemos que la población, afortunadamente, ha tomado una mayor conciencia y se mantiene en su casa”, dijo el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig, en la mañana del martes 17.



“Está claro que lo que faltaban eran directivas precisas para la Policía”, dijo el legislador radical, consultado por El Litoral.



Tras destacar que el panorama del lunes 16 era muy diferente, expresó que “hubiera sido lógico, sensato y correcto, que el ministro de Seguridad (Marcelo Sain), en lugar de contestar con una verdadera falta de respeto a la intendenta de Ceres (Alejandra Dupouy) y a los ceresinos, tomara desde el primer momento la decisión que finalmente tomó: dar las directivas del caso y hacer cumplir el decreto que firmó el gobernador y el ministro de Salud. Era solo eso lo que se le pedía en la nota de la Municipalidad, que lo haga cumplir”.



“Lógicamente, la Municipalidad no tiene jurisdicción ni sobre la ruta nacional 34 ni la ruta provincial 17, y es evidente que sin el apoyo de las fuerzas de seguridad no se logra el objetivo”, expresó el jefe del bloque de senadores de la UCR, tras insistir en que todas las autoridades y los funcionarios deben mostrarse “serenos y prudentes” y “colaborar con las decisiones que ha tomado el gobierno provincial”.



Altisonante



La decisión de poner a Ceres en cuarentena se tomó a las 14 horas del domingo 15. Y las quejas por la falta de policías para cerrar los accesos se produjeron durante la mañana del lunes 16, tras advertirse que a la una de la mañana los uniformados dejaron esas guardias. Además, los ceresinos se encontraron con vecinos de Selva (donde hay un caso confirmado) en varios comercios y en los bancos.



A las 15 horas del lunes, en su cuenta de twitter, el ministro Sain escribió dirigiéndose a la intendenta Dupouy: “No es momento de hacer politiquería barata y ventajera, deje por un tiempo el comité y gestione” y siguió: “esperamos en todos los check-point de Ceres la presencia de los agentes de seguridad del municipio para que nos ilustren con sus saberes”.



Más tarde, cuando la presencia policial había mejorado, agregó: “Desconocemos las denuncias que ha efectuado puntualmente la Señora Intendenta respecto de lo que señala en sus afirmaciones. Si, sus exposiciones mediáticas. Todo muy raro”. El ministro pidió que a la titular del municipio “no se le escape la tortuga”.



En varios medios, la intendenta de Ceres expuso -con desesperación- que sin uniformados era imposible hacer cumplir el cerco sanitario. Y subrayó: “Un ministro no puede ser un ministro acovachado, que maneja un ministerio como el de seguridad por twitter. Este señor no está a la altura de las circunstancias. Lo que escribió en las redes sociales no es una respuesta coherente de un ministro. Por lo menos me habría llamado por teléfono, y ponerse a disposición, estoy muy enojada”, dijo Dupouy.



Dijo que en Ceres hay 20 familias en aislamiento y que es probable que deban ser aisladas bastantes más, “se puede llegar al centenar”, expresó. Explicó que en el nosocomio local “tenemos solo dos respiradores” y manifestó que existe una total predisposición de su personal. Los resultados de laboratorio respecto de los ceresinos en aislamiento se esperan “para el miércoles o jueves”.



>> “Graves destratos y agravios”: La UCR lamenta expresiones del ministro Sain

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado de prensa que exprsa “nuestra solidaridad con la intendenta Alejandra Dupouy y todas las vecinas y vecinos de la ciudad de Ceres, quienes en las últimas horas fueran víctimas de graves destratos y agravios por parte del ministro de Seguridad de la Provincia”.

“Manifestamos nuestro respaldo absoluto al trabajo que está llevando adelante Alejandra para garantizar la salud y la seguridad de su ciudad; solicitamos al ministro Marcelo Sain que revea su actitud, al cual no solo constituye un acto de violencia institucional, sino desoye las necesidades de los santafesinos y santafesinas; y exigimos al gobernador Omar Perotti la ejecución integral de las medidas previstas en el Decreto262/20 con el objeto de resguardar la vida y la salud de las y los habitantes de ceres y la región”.