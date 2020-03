https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 17.03.2020

Además, se generaron recomendaciones para el funcionamiento de bares, comedores, hoteles y supermercados.

Por el coronavirus Nuevas disposiciones para padres, madres, personal docente y de salud

El Decreto Nº 264/20 donde establece licencias a empleados públicos provinciales -uno por hogar- que posean hijos en edad escolar; también determina que el personal docente que se desempeñe en más de un establecimiento, podrá asistir a sólo uno de ellos; y el personal de Salud mayor de 60 años que no pertenezca a la población de riesgo, podrá cumplir con sus obligaciones laborales.



‘Mientras dure la suspensión de clases presenciales se considerarán justificadas, con goce íntegro de haberes, las inasistencias de trabajadores y trabajadoras del sector público provincial dependiente del Poder Ejecutivo, cualquiera sea su situación de revista y régimen escalafonario, estatuario o convenio colectivo de trabajo aplicable, que invoquen la condición de progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente‘, establece el decreto, que aclara que por hogar familiar, sólo uno de los progenitores o el tutor responsable, podrá acogerse a esta normativa.

La norma también establece que ‘el personal docente de todos los niveles y modalidades de la enseñanza que se desempeñe en más de un establecimiento educativo, podrá cumplir sus obligaciones laborales asistiendo a uno solo de ellos, el que se encuentre más cercano a su domicilio‘. Esta decisión se basa en disminuir la cantidad de personas en circulación, como también el uso del transporte público.



Tanto personal docente, como auxiliar docente y escolar no docente están alcanzados por esta disposición y las resoluciones establecidas por el Decreto ‘serán aplicables al personal escolar de los establecimientos particulares de enseñanza comprendidos en los alcances de la Ley N° 6427‘.



En el caso de los trabajadores de la salud que sean mayores de 60 años, pero no se incluyan en los grupos de riesgo (diabéticos insulino-dependientes, EPOC, insuficiencia cardíaca, inmunodeprimidos, bajo tratamiento oncológico y embarazadas), en el marco de la emergencia sanitaria podrán quedar exentos de la licencia para mayores de 60 años (Decreto N° 259/20).

Concretamente, la norma dicta que en el sector de Salud, podrán ‘excluirse de la dispensa a la obligación de prestar servicios a quienes, perteneciendo al grupo etáreo en cuestión, desempeñen funciones de carácter esencial a criterio de los responsables de cada organismo‘, pero ‘con las mismas restricciones establecidas respecto a los factores de riesgo y siempre que no pueda arbitrarse el trabajo domiciliario‘.



BARES, COMEDORES, HOTELES Y SUPERMERCADOS



Además, se elaboraron una serie de recomendaciones para comercios y hoteles:



>> Disponer de lavamanos con jabón líquido y papel de secado de un solo uso, o dispensadores de alcohol en gel, tanto para personal como para clientes.



>> Limpiar frecuentemente superficies, mesas, cajas registradoras, barras, barandas, picaportes, mobiliarios, mostradores, barandas, maquinarias, teléfonos, pasamanos, etc, con desinfectante.



>> Extremar la higiene durante la manipulación de alimentos, evitar toser y estornudar sobre los mismos.



>> Lavar y desinfectar la vajilla a temperaturas superiores a los 80°C.



>> Lavar manteles, servilletas, ropa de cama y ropa de trabajo en lavadoras industriales a más de 60°C.



>> Ventilar los ambientes asegurando el recambio de aire; y limpiar filtros y rejillas de los equipos de climatización.



>> Cocinar los alimentos por encima de los 80°C. Mantenerlos protegidos en todo momento, dentro de exhibidores, envueltos con film o en envases cerrados; y mantener la cadena de frío.



>> Limitar la manipulación directa por parte de los clientes de los alimentos y utensilios. Utilizar materiales descartables.



>> En caso de que los trabajadores presenten síntomas, deben evitar el contacto con los alimentos y comunicarlo a las autoridades sanitarias.

>> Mantener una distancia de seguridad de un metro o más entre mesa y mesa; y entre persona y persona.

>> Los supermercados garantizarán el normal abastecimiento de productos. Se deberá evitar la aglomeración y obedecer las indicaciones del personal.