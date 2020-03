https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Diputados aún no fue citada mientras que el Senado fue convocado para jueves y viernes. Medidas especiales por el coronavirus.

Necesidad Pública Legislatura: Si hay acuerdo, sesionarán ambas cámaras

Sendos decretos de las presidencias de Senado y Diputados dispusieron restricciones al funcionamiento de ambas cámaras legislativas debido al coronavirus pero esas medidas no impedirían las sesiones de este jueves. No obstante la realización o no de la actividad en los recintos está atada al acuerdo, o no, entre el justicialismo y el Frente Progresista en la Cámara de Diputados.

En caso de producirse el acuerdo político, la Cámara Baja será convocada a sesión especial para el jueves a las 15. En tanto, el Senado fue citado para el jueves pero también para el viernes, a las 10 para el caso en que deba revisar la votación de Diputados.

Diputados socialistas y justicialistas mantienen conversaciones informales discutiendo los alcances del proyecto de Necesidad Pública aunque el punto central es el pedido del Poder Ejecutivo de tener 39 mil millones de pesos para financiar diversas áreas del gobierno mientras que el Frente Progresista entiende que el límite son 22 mil millones. “Todo lo demás está zanjado” repiten legisladores de todo el arco político de Diputados.

En el medio aparecen voces que consideran inconveniente sesionar debido a la emergencia desatada en todo el mundo por la pandemia del coronavirus. “Hay un corrimiento de la agenda y la gente no quiere participar ni ver reuniones” se escuchó este martes en los poco transitados pasillos de Legislatura.

En Diputados está convocada la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General para este jueves, a las 10, en la sala de reuniones del bloque justicialista. Se advirtió en la convocatoria que solo podrán participar los legisladores, en virtud de las restricciones impuestas por el coronavirus. El único tema de la reunión conjunta es el mensaje del Ejecutivo sobre ley de Necesidad Pública (aprobado ya en Senado) y un proyecto de ley sobre tema del bloque Igualdad.

La otra comisión convocada es la de Derechos y Garantías que invitó al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini para dialogar sobre las causas de la muerte del joven rosarino Carlos Orellano. Sobre el tema, Matilde Bruera (PJ) presentó un proyecto para que esa comisión se sume a la investigación de lo ocurrido en un boliche de la costanera de Rosario.

En cambio, la Comisión de Asuntos Constitucionales suspendió la reunión prevista para este miércoles con magistrados para empezar a discutir el futuro Código Procesal Penal Juvenil.

Restricciones

El decreto 31 del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, suspendió todos los eventos previstos para el presente mes; recomienda a los presidentes de comisiones que solo las convoquen si hubiera temas de “absoluta necesidad y urgencia que tratar” otorga licencia especial a los trabajadores legislativos que integran el grupo poblacional de mayor riesgo.

En Senado, el decreto 3 firmado por la vicegobernadora Alejandra Rodenas también limita los actos, dispone que solo los senadores pueden concurrir a las reuniones de comisiones y restringe el acceso tanto al recinto como a las barras.

En tanto, el diputado Oscar Martínez (Frente Renovador) presentó una nota ante Lifschitz pidiendo que arbitre los medios para que las reuniones de comisiones se puedan realizar por teleconferencia o por otro método virtual para evitar la reunión de personas. También pidió evaluar la medida para los plenarios de la propia Cámara.

Precios

Durante febrero, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe registró un aumento del 1,8% con relación a enero.

De esta manera la suba interanual de los precios en Santa Fe fue del 49,2%, de acuerdo al Ipec.

En los dos primeros meses del año, el incremento fue del 4,7%.