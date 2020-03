https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ante la situación crítica en Italia El Papa contra los que no pagan impuestos "Si faltan camas, también es culpa tuya"

El Papa ha advertido este miércoles que la pandemia del coronavirus ha evidenciado que cualquier "comportamiento siempre afecta a la vida de los demás". Así, ha citado un artículo del periodista italiano Fabio Fazio en el que da cuenta de que es "evidente que los que no pagan impuestos no sólo cometen un delito, sino un crimen. "Si faltan camas y aparatos de respiración, también es culpa suya". "Esto me impresionó mucho", ha señalado.



Además, Francisco ha asegurado que el consuelo para las personas que han perdido a sus seres queridos a causa del coronavirus "debe ser ahora el compromiso de todos" y ha constatado que esta pandemia demuestra que todo comportamiento influye en la vida de los demás.

"Agradezco a los que se dedican de esta manera a los demás. Son un ejemplo de esta sensibilidad hacia lo concreto. Y pido que todos estén cerca de aquellos que han perdido a sus seres queridos y traten de estar cerca de ellos de todas las maneras posibles. El consuelo debe ser ahora el compromiso de todos", ha señalado el Pontífice en una entrevista con el diario italiano 'La Repubblica'.





El Papa, además, ha asegurado que el pasado domingo cuando salió del Vaticano para rezar en la Iglesia de San Marcello, ubicada en el corazón de Roma, frente al crucifijo que se considera milagroso por haber sido empleado en la época de 'La Gran Peste' en el año de 1522, pidió a Dios que detuviera la pandemia del coronavirus. "Le pedí al Señor que detuviera la epidemia: Señor, deténla con tu mano. Recé por esto", ha señalado.

