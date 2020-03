https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alerta por coronavirus Arzobispo de La Plata graba videos en redes sociales para difundir el Evangelio

El arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, decidió este miércoles grabar mensajes en video y difundir por las redes sociales el Evangelio para aquellos fieles que no pudieran concurrir a las iglesias debido al aislamiento social por el coronavirus.

El prelado grabó su primer video y lo subió la canal Youtube donde difundió un mensaje y reflexión sobre el momento que se vive, y destacó que " Dios pidió que seamos sal y luz" para que el mundo "tenga sabor y color".

La iglesia platense difundirá dos mensajes por semana, los viernes habrá una reflexión sobre el Evangelio que se leerá el domingo en las iglesias, y los martes compartirá una oración "para estimular la vida espiritual, para conocer mejor la Biblia o para acompañar la tarea misionera".

El Arzobispo comentó: "Debido a que algunos estarán en cuarentena, las personas mayores estarán resguardadas, y otros optarán por quedarse en sus hogares, he decidido enviar semanalmente uno o dos videos con una reflexión y una oración. Será una manera de no interrumpir nuestro camino espiritual por no poder asistir a Misa".

Pidió luego que su mensaje sea multiplicado ya que "de este modo cada uno podrá también realizar un gesto misionero enviando estos videos a sus amigos y conocidos".

Los fieles católicos pueden acceder a través de la página del arzobispado.

