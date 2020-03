https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Medidas de prevención por el coronavirus Restricciones en el Hospital de Niños

En consonancia a las medidas de prevención y restricción que ya tomaron en el Cullen, las autoridades del hospital de Niños dieron a conocer disposiciones que se harán efectivas desde este jueves a las 6 de la mañana para disminuir la cantidad de personas dentro del edificio.



El Director del Alassia, el Dr. Osvaldo González Carrillo, explicó los detalles: “Decidimos una restricción para ingresar, y sólo podrán hacerlo las personas que realmente lo necesiten. Cerraremos el ingreso principal de calle Mendoza y también el de la guardia actual, y ahora se entrará por la nueva guardia, de Mendoza y Lamadrid”.



A partir de ahora, se implementará el sistema de Triage: “Cada persona que vaya se va a inscribir ahí y se derivará al lugar que necesite ir: guardia, consultorio o para acompañar un paciente”, indicó el director.



El ingreso de personas para las visitas será restringido. Habrá un solo horario: de 13 a 14 para los internados en terapia de neonatología, y con el mínimo de personas. No podrán ingresar mayores de 65 años ni menores de 15, para visitas; solo entrarán familiares directos, no más de dos personas podrán visitar al paciente y habrá un solo acompañante.



Personal con licencia



“Hay muchos empleados y eso no facilita la atención, pero tratamos de cubrir todas las consultas, emergencias y especialidades con la gente que queda, que hace un esfuerzo muy importante”, aseguró González Carrillo. Respecto a los turnos, se solicitarán como antes, por teléfono o fax. Se han suspendido los pedidos de turnos presenciales.



En materia de insumos, el director aseveró que “estamos preparados”. Y pidió que “por favor no se lleven del hospital elementos básicos como alcohol en gel, no son suvenirs. La gente se lo lleva y tenemos una imperiosa necesidad de que quede en el hospital”.

Cirugías



Hasta el momento no suspendieron cirugías programadas, “pero sí tenemos dificultades con pacientes que no quieren realizárcelas. De 10 pacientes cardiovasculares, ninguno se quiso operar. Y eso no se podrá hacer ni la semana que viene, ni la otra. Tendremos un período amplio (3 ó 4 meses) sin cirugías programadas, por ende habrá un déficit de atención importante. Como ocurre habitualmente, más adelante vamos a tener que suspender cirugías de muchas especialidades”.