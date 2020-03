https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.03.2020 - Última actualización - 12:38

12:34

En la provincia, entre efectores públicos y privados Sólo 700 camas en terapia y un número impreciso de respiradores

El ministro de Salud, Carlos Parola, arrancó la conferencia matutina de este miércoles sobre la situación de coronavirus con una rectificación. “Quiero empezar con una corrección, si me permiten, porque ayer (por el martes) cometí un error cuando me preguntaron sobre el número de camas de terapia en todo el territorio provincial. Escuché mal la pregunta y contesté mal; las dos cosas. Las camas de terapia en toda la provincia son setecientas; yo había dicho mil setecientas. Debe haber sido una expresión de deseos que me traicionó”, dijo entre risas el funcionario. “Esto es para dejar en claro esta realidad”, acotó.





El dato no es menor, y la corrección se hacía más que necesaria. Son los propios funcionarios y especialistas en materia sanitaria quienes vienen sosteniendo que la principal preocupación del sistema de salud pasa por garantizar capacidad en las terapias. Son 700 y no 1700 las camas disponibles en todo el territorio en esas áreas de cuidados intensivos. Sin ánimo de generar alarma, el número parece irrisorio a la luz de la densidad demográfica de cualquier ciudad del territorio provincial que se escoja. Las mismas autoridades plantearon a El Litoral que el número de camas en esos sectores debería representar “el 15%” del total de plazas del sistema sanitario. Santa Fe está por debajo de ello.





A la par de las terapias y en virtud de las características de la patología en cuestión, la disponibilidad y stock de respiradores en los nosocomios constituye la otra gran preocupación. Según contó el gobernador Omar Perotti, el Ministerio del Interior de la Nación resolvió cerrar la exportación de este instrumental fabricado en el país, para que toda la producción sea destinada al mercado interno.





¿Cuál es la situación de Santa Fe sobre el particular? Sobre ello indagó El Litoral, en diálogo con Carlos Parola.





- ¿Las 700 camas de terapia son en toda la provincia entre sector público y privado?





- Así, es. En todo el territorio, entre clínicas y hospitales.



- ¿Cada una de esas camas tiene un respirador asignado?





- No, depende de la gravedad del paciente en el momento de la internación. Si es necesario, cada cama posee uno. De lo contrario, siempre en función de la patología, se puede llegar a usar un respirador cada dos camas o pacientes. Y en centros que no son de altísima complejidad, puede haber hasta un respirador cada tres camas. La media de la provincia estaría en 2,3 camas por respirador. Por eso estamos haciendo estas compras accesorias, porque queremos bajar esto a sólo dos camas por respirador.





- ¿Puede precisar, entonces, cuántos respiradores hay exactamente en toda la provincia y cuántos se van a comprar?





- Lo que estamos haciendo es comprar lo que hay en el mercado. No crea que uno puede salir a comprar (todo lo que desee). Alrededor de treinta es lo que estamos comprando nosotros y ahora vamos a hacer un intento por conseguir unos veinte más.







- ¿Comprarían cincuenta?





- Más o menos, sí.