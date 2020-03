https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hay fecha de reprogramación

Se posterga la exhibición entre el Chino Maidana y "Acero" Cali por coronavirus

La exhibición del ex campeón mundial Marcos "Chino" Maidana y el ex campeón de kick boxing Jorge "Acero" Cali, programada para el 18 de abril en Tecnópolis fue postergada sin fecha por la pandemia de coronavirus.

El anuncio lo realizó la promotora Chino Maidana Promotions, que maneja el ex campeón. adhiriendo a la campaña "Yo me quedo en casa". Maidana está inactivo desde septiembre de 2014, cuando realizó la pelea revancha contra Floyd Mayweather, y la exhibición tiene como fin evaluar su estado para un posible retorno al boxeo a los 36 años. El ex pugilista santafesino ya hizo un amago de retorno en marzo de 2019 pero desistió tras casi ocho semanas de concentración en Las Vegas pugilística y luego de haber perdido 20 kilos en los entrenamientos. Con información de Télam.

