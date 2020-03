La odisea de argentinos que quieren volver a casa en medio de la pandemia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Países que cerraron sus fronteras, vuelos cancelados y pocas alternativas para regresar. Aerolíneas Argentinas es la única empresa que vuela al país desde zonas de riesgo. El Litoral habló con santafesinos y personas de la región que están varadas en distintos aeropuertos.

Incertidumbre, nervios y angustia es el estado emocional que comparten miles de argentinos repartidos por el mundo que buscan volver al país —hasta este miércoles 23.000 se comunicaron con los consulados argentinos— y que no saben cuándo podrán subirse a un avión.

Victoria Seqeira, lectora de este medio se contactó a través de nuestro Instagram y comentó la situación incierta que vivió para regresar desde Estados Unidos: “Llegué al aeropuerto de Miami el domingo 15 de marzo a la mañana queriendo cambiar mi vuelo de Latam previsto para 1° de abril porque me dijeron que estaba exceptuada y podía cambiarlo sin multa porque el avión estaba cancelado y no iba entrar a Argentina por razones que ya sabemos (primer vuelo cancelado)”.

La santafesina detalló que tras su reclamo obtuvo como respuesta: “Me cambiaron para el lunes a las 17.40 con escala en Perú, el cual tampoco salió porque a las 0 horas del martes el presidente cerró la salida a argentinos (hay gente varada allá) y mi vuelo llegaba a las 0.10”, es decir su segundo vuelo cancelado en esta peripecia.

“Cuando me entero de eso empiezo a averiguar en Aerolíneas Argentinas de los famosos vuelos de repatriación que se están haciendo en otros países, pero no son tales sino de lugares que sobran en vuelos que ya existen y los precios iban de 112 a 150, una locura”, opinó y aclaró: “No vine a Miami de vacaciones, vine en diciembre por un programa universitario”.

Tras sus gestiones, su reclamo llegó a buen puerto y le confirmaron que le modificaron su vuelo para regresar al país: “Me terminaron cambiando el vuelo e hice Miami—Santiago (Chile)—Ezeiza”, dijo la joven, quien arribó al país en la mañana de este miércoles y ahora deberá cumplir con la cuarentena obligatoria.

Sin fecha de regreso

También en el país norteamericano y a la espera de regresar a territorio nacional está una doctora paranaense, quien viajó por vacaciones a la zona de Los Ángeles y Las Vegas antes que la Organización Mundial de la Salud titule como pandemia al coronavirus. “Estaba en Los Ángeles (desde donde iba a regresar en un vuelo de American Airlines) y tuve que pagar 120 dólares para ir hasta Miami”, relató la médica, quien este miércoles por la mañana ya estaba en el aeropuerto de Miami para intentar conseguir uno de los vuelos de la aerolínea de bandera argentina: “Nos dijeron que como no tenemos vuelos de Aerolíneas, el consulado tiene que encargarse de repatriarnos, y el consulado nos dice que completemos el formulario, algo que ya hice hace días, y que no nos pueden vender pasajes porque no hay vuelos comerciales, así que por el momento no nos dan opción para volver. Desde Miami está saliendo un solo vuelo por día de Aerolíneas Argentinas y sólo si tenes pasajes comprados con ellos te ponen en lista de espera, sino el consulado se tiene que encargar de meterte en un vuelo, cosa que no están haciendo con nosotros”.

Desde el norte de Brasil

Un trabajador de El Litoral de vacaciones en Recife tiene pasaje de vuelta para el domingo, un vuelo que opera la empresa Latam. “Todavía están saliendo vuelos hacia Argentina de empresas como Latam, Gol o Azul. A mí me informaron que hasta el momento el vuelo sale el domingo”, detalló y agregó que “Latam no tiene convenio con Aerolíneas Argentinas (AA), en caso que suspendan tendría que pedirles que hagan un endoso para que el costo del pasaje pase a AA”.

Hasta el momento, lo que informó la Cancillería Argentina, la inclusión de Brasil y Chile en la lista de países de riesgo es al sólo efecto de que la cuarentena al regreso sea obligatoria.

Más vuelos especiales

Con los vuelos especiales de los próximos días (miércoles, jueves y sábado) a Miami y Madrid, Aerolíneas Argentinas inició el proceso de regreso de los argentinos que se encuentran en el exterior, tras la resolución gubernamental de suspender los vuelos provenientes de las denominadas “zonas de riesgo”, como Estados Unidos y Europa.

En este sentido, Aerolíneas Argentinas confirmó que habrá otros 17 vuelos, con fechas a determinar, que se sumarán a los 5 ya confirmados, que van a llegar al país entre este miércoles y el viernes.

“De los 17 vuelos, cinco se concretarán en los próximos días, aún sin fecha determinada, tres a Miami y dos a Madrid, en tanto que habrá 10 vuelos más a Miami y Madrid, cuya programación se dará a conocer en los próximos días”, explicó Pablo Ceriani, presidente de la empresa aérea nacional, en declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, antes de la partida del primer vuelo especial de AA a Miami para traer de regreso al país a argentinos varados en zonas de riesgo.

Ceriani agregó que también implementarán ‘dos vuelos a Lima para traer a los argentinos que se encuentran allí, con aviones Boeing 737-800 que quedarán liberados durante este fin de semana que se suspenden los servicios‘.

Para cumplir el “operativo retorno” de los 23.000 argentinos distribuidos por el mundo, se estima que hacen falta 85 vuelos para que regresen al país (270 pasajeros por avión aproximadamente).

Según informaron desde Cancillería al diario Clarín, a primeras horas del martes, se reportaron ante consulados solicitando ser regresados 7.000 argentinos en España, 5.000 en Estados Unidos, 1.000 en Francia, 400 en Alemania, 900 en el Reino Unido y 700 en Italia.

Condiciones a tener en cuenta

Los pasajeros que ya tenían boletos con Aerolíneas Argentinas pueden hacer cambios sin penalidad, ni diferencia de tarifa; y las devoluciones están permitidas en todos los casos sin penalidad.

Aquellos pasajeros con pasajes comprados en otras compañías, es decir no con Aerolíneas Argentinas, deberán contactarse con su compañía para la reubicación y solicitar el FIM (Flight Interruption Manifest) esto es a los efectos de que se pueda transferir a un pasajero de un transportador aéreo a otro. El transportador endosante emite este documento y asume el costo de los servicios.

Mientras que los viajantes sin boleto podrán comprarlo a través de Aerolíneas Argentinas y los precios rondan entre los 500 y 600 dólares.

Conexiones

Para quienes tengan conexiones en los siguientes países deben tener en cuenta que: hasta el momento los vuelos provenientes de Brasil rumbo a la Argentina se encuentran operativos; Uruguay suspende vuelos desde/hacia Estados Unidos desde el 18 de marzo y desde/hacia Europa a partir del viernes 20 de marzo. Además, el país vecino mantiene cerradas fronteras terrestres, fluviales y aéreas con Argentina; Chile cerrará sus fronteras, durante 15 días, a partir de este 18 de marzo; Perú mantendrá cerradas sus fronteras durante 15 días; en el caso de Bolivia, no permite la entrada al país a personas que estuvieron en España, Italia, China, Italia, Corea del Sur en los pasados 20 días.

