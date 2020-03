Una santafesina que vive en España fue diagnosticada con coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tiene 25 años y contrajo el virus Covid-19. Presenta un buen estado de salud en general y está aislada en su departamento de Barcelona. “Es importante tomar conciencia y está bueno que en Argentina hayan implementado medidas con cincuenta y tantos casos y no como acá que se tomaron cuando ya había 2 mil”, apuntó la joven en una entrevista con El Litoral.

España ya confirmó cerca de 14 mil casos de coronavirus desde que comenzó a propagarse el virus hasta el reporte que emitió Salud Pública española en el mediodía de este miércoles (13.716 confirmados; 774 en estudio; 598 muertos; 1.081 curados). Entre los contagiados aparece una santafesina de 25 años que vive en Barcelona hace siete meses —prefirió reservar su identidad para que sus conocidos no se alarmen por estar contagiada. “No quiero que se asusten por eso prefiero no dar mi nombre”, explicó en una entrevista con El Litoral.

La joven dio positivo el martes y permanece en su departamento en cuarentena hasta tanto tenga el alta médica. “Tengo que estar en casa por 15 días y no salir bajo ningún punto de vista, a menos que tenga una urgencia médica”.

La santafesina trabaja en un bar ubicado en el reconocido centro comercial “El Corte Inglés”, “estaba en el ojo de la tormenta”, aseveró y agregó: “Acá lo que preocupa es que el virus se replica de mil a dos mil casos por día. Por eso se apunta a que las personas respeten las medidas de aislarse y que se queden en sus casas para planchar la curva porque cada vez se satura más el sistema de salud. Si bien la gente que no está en grupos de riesgo, como yo que no tengo antecedentes de enfermedades respiratorias, no soy fumadora y soy joven, se está curando pero el sistema sigue colapsado”.

—¿Cuáles fueron tus síntomas?

—Primero me desmayé en el trabajo, no entraba el cuadro de coronavirus pero me preocupé porque nunca me había desmayado en mi vida, y fui al médico a hacerme ver. A las 24 y 48 horas empecé con dolor de garganta, tos y mucho dolor muscular, volví al médico y tenía la presión bajísima, lo único que no tenía era fiebre y en ese caso salí beneficiada porque lo detecté enseguida al virus.

—¿Sentiste algo extraño que te llamó la atención?

—Son típicos síntomas de una gripe normal, pero a mí me llamó la atención era que cuando pasaban las horas a mí me costaba cada vez más respirar y como te sentís más achacada que con una gripe común.

—¿Es tan grave el coronavirus cómo lo describen los medios a nivel mundial?

—No es tan alevoso como lo están pintando en cuanto a sintomatologías, sí es grave el tema del contagio por eso la gente tiene que tomar conciencia. La enfermedad en sí, en una persona que no tiene ninguna complicación previa no es más que una gripe, como me podrás escuchar (dijo en medio de la comunicación que mantuvo con este medio a través de WhatsApp) tengo la voz un poco tomada, pero nada más.

—En Argentina los análisis de Covid-19 los hace el Malbrán ¿Cómo es en España?

—Acá el análisis del hisopado lo hacen sólo en pacientes crónicos o muy mayores porque hay muy pocos recursos. A los demás los diagnósticos se hacen por síntomas, en mi caso tenía muchos síntomas de coronavirus y más que nada por el tema respiratorio porque yo no tengo asma ni fumo, y literalmente me había agitado como si estuviera corriendo una maratón mientras me preparaba un café con leche.

—¿Qué medicamentos te indicaron los médicos para paliar los síntomas?

—Me dieron en principio paracetamol, ibuprofeno y un mucolítico por los dolores de garganta. Ayer (por el martes) me sacaron el ibuprofeno porque dicen que está contraindicado para el coronavirus.

—¿Cómo te contactas con el médico para comentarle el proceso de tu estado de salud?

—Después de mi última visita médica me comunico con el médico por teléfono porque primero los centros de salud están colapsados y segundo para evitar andar por la calle contagiando gente y agravar mi propio cuadro. Solamente llegan a los centros de salud u hospitales los casos de urgencia, como cuando no pueden respirar o son pacientes crónicos.

El aislamiento

La santafesina convive con cuatro personas más en un departamento, desde su balcón se observa el casi nulo movimiento de los catalanes por la ciudad (ver foto). Al confirmarse su contagio debe extremar las medidas de prevención para que sus compañeros no se enfermen también.

“Es un departamento bastante amplio, cada uno tiene su cuarto así que yo tengo mi propio dormitorio. Estoy encerrada en mi cuarto, no tengo que compartir nada. Tengo que estar con barbijo y si estoy en el living o la cocina para evitar que mis compañeros se contagien”, destacó y agregó: “Tenemos que mantener las habitaciones lo más ventiladas posibles, acá en Barcelona no hay más alcohol y tenemos que limpiar todo con lavandina o desinfectantes”.

El contacto con el exterior del edificio, es decir con el resto de los ciudadanos, sólo puede hacerse a través de la tecnología o bien la comunicación de balcón a balcón. “La calle está totalmente vacía, lo que tiene un poco más de gente son las zonas turísticas porque todavía hay gente que no tomó conciencia y sigue yendo, o las personas que todavía tienen que ir a trabajar”, observó la santafesina y precisó: “Todos los días la gente sale a las 8 de la noche a los balcones a aplaudir como medida de apoyo al sistema de salud que no da abasto, es una manera de decir que la gente está en las casas y de felicitar a los trabajadores de la salud que están haciendo todo lo posible”.

Argentina a tiempo

“Es importante tomar conciencia y está bueno que en Argentina hayan implementado medidas con cincuenta y tantos casos y no como acá que se tomaron cuando ya había 2 mil”, apuntó la joven. Al mismo tiempo, la santafesina que, además de trabajar es estudiante de Medicina, resaltó que Argentina tiene que evitar generar casos autóctonos “ahí sería un real problema, por eso hay que quedarse en casa y tratar de evitar agotar los recursos del sistema de salud tanto público como privado y tampoco caer en una paranoia innecesaria porque no ayuda para nada”.

“Todo el mundo empezó diciendo ‘ah pero si es como una gripe nomás’ incluso yo misma, pero si le agarra a una persona más complicada de salud se puede morir. Por eso hay que respetar las medidas que disponen las autoridades porque si están por algo es, y cuanto antes se planche la curva de contagios, que es simplemente no teniendo contacto social, antes se va a terminar esta pandemia”, concluyó esperanzada.