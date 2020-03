https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Convenio con privados Entre Ríos producirá alcohol en gel

El ministro Bahillo aseguró que acordaron con dos empresas farmacéuticas la producción de alcohol en gel para distribuir en efectores de salud, escuelas, comedores y otras dependencias. También proveerán de lavandina y avanzan en acuerdos para fabricar jabones

Ante la pandemia del coronavirus y para garantizar las condiciones de salubridad necesarias en la provincia, el Gobierno de Entre Ríos anunció este miércoles que dos industrias locales producirán alcohol en gel. Además, adelantaron que realizaron un acuerdo para abastecer de lavandina y avanzan en tratativas con empresas para producir jabón.

"Desde el Ministerio de Producción estamos acompañando al Ministerio de Salud en colaborar a cerca de determinados productos que son sensibles para la comunidad como lo es el alcohol en gel y la lavandina", resaltó el ministro Juan José Bahillo, durante la conferencia de prensa que brindaron este miércoles al mediodía.

Al respecto, informó: "Ante una posible escasez o problemas en el abastecimiento, hemos tomado contacto con dos industrias farmacéuticas de nuestro parque industrial de Paraná, que con muy buena predisposición y voluntad de ayudar y acompañar, hemos establecido un cronograma de trabajo que nos va a permitir que en los próximos días tengamos una producción de alcohol en gel a nivel local".

Respecto de la distribución, dijo que se abastecerá prioritariamente "a todos los efectores públicos de salud y privados, como también a comedores escolares, a las dependencias del CGE, a los distintos niveles de la administración pública y a todos los sectores que salud considere sensibles para estas normas que permiten evitar el contagio o la propagacióon del virus".

Lavandina y jabón

"También hemos trabajado en función de lo que plantea Salud, en lograr un suministro que no se interrumpa de lavandina, que es otro elemento central y necesario. Hemos logrado un contacto con un proveedor que ha garantizado para la próxima semana una provisión de 30.000 litros. Va a ser Salud quien asigne los criterios de distribución", definió Bahillo.

Al respecto, además, adelantó que desde el Gobierno están también "evaluando y estableciendo contacto con otras empresas de la química para el tema de jabones, sea de uso doméstico como sanitario, para que tampoco falte este elemento sensible en estos momentos".

Además, indicó que realizarán relevamientos en supermercados para que no haya faltantes de elementos de primera necesidad. Lo harán a través de los organismos de Defensa del Consumidor. "Para que no falte mercadería y que no haya abuso de precios, estamos haciendo un control permanente", afirmó.