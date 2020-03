https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.03.2020 - Última actualización - 19:40

19:21

Además, apertura de Fox Premium para todos los clientes Flow, Cablevisión Digital y Cablevisión HD hasta el 1 de abril.

Para toda la familia Telecom anuncia beneficios en crédito y datos móviles, y más contenido de entretenimiento y educativo Además, apertura de Fox Premium para todos los clientes Flow, Cablevisión Digital y Cablevisión HD hasta el 1 de abril. Además, apertura de Fox Premium para todos los clientes Flow, Cablevisión Digital y Cablevisión HD hasta el 1 de abril.

Para seguir acompañando a nuestros clientes y sus familias, Telecom anuncia beneficios para que puedan seguir comunicados y conectados, accediendo a información valiosa, y contenidos educativos y de entretenimiento, a través de los servicios de Personal y Cablevisión Flow.



BENEFICIOS CLIENTES PERSONAL



+ GIGAS DISPONIBLES



Para todos los clientes con Abono y/o Factura, individuos y empresas, brindamos, de manera gratuita 1 GB adicional por un mes para que puedan seguir conectados desde su celular (1.



+ CRÉDITO PREPAGO



Asimismo, para el momento que lo necesiten, nuestros clientes pueden acceder a un crédito de $ 100 mediante el servicio de Recarga SOS2.



BENEFICIOS EN CANJE DE PUNTOS PARA SOCIOS CLUB PERSONAL



Los socios de Club Personal con líneas Prepagas o Abono fijo tendrán beneficios exclusivos en canje de puntos por crédito de $ 200. Y los socios con líneas con factura tendrán beneficios en el reseteo de cuota de internet.



PARA NUESTROS CLIENTES EN EL EXTERIOR



Para nuestros clientes con abono y/o factura, Individuos y Empresas, que se encuentren en las zonas más afectadas (USA, Europa, Israel, Emiratos Árabes, Japón, Singapur, China, Hong Kong, Taiwán y Malasia) dispondrán de manera gratuita 1GB para que puedan mantenerse comunicados3.



WHATSAPP ILIMITADO



Además, todos los clientes con planes Abono y/o Factura, en Argentina o en el exterior, ya cuentan con Whatsapp ilimitado. Y los clientes Prepagos pueden acceder al mismo beneficio por 30 días en función de sus recargas.



CONTENIDO DE EDUC.AR Y OTROS SITIOS .GOV y Gob.ar SIN CONSUMIR DATOS DESDE EL CELULAR



Los contenidos educativos y herramientas didácticas del programa Seguimos Educando destinado a brindar contenidos para nivel inicial, primario y secundario, no consumirán datos del celular.



+ CONTENIDO RECREATIVO, JUEGOS.



Para los más chicos, también en los momentos de esparcimiento, la suscripción de Personal Juegos estará bonificada hasta fin de mes y podrán acceder a todos los juegos que quieran entre un catálogo de más de 600 juegos móviles4.

Foto: Gentileza



BENEFICIOS PARA CLIENTES DE CABLEVISION FLOW



APERTURA DEL PACK FOX PREMIUM



Los clientes de Cablevisión Digital, HD y Flow podrán acceder a las 7 señales de TV de FOX y todos los contenidos a demanda hasta el 1 de abril. De esta manera, podrán contar con más de 1.900 horas adicionales de contenido y más de 60 series (Homeland, The Walking Dead, This is Us, Britannia, entre otros), que podrán disfrutar desde cualquier dispositivo (Celular, Tablet, Computadora o Smart TV).



CONTENIDO EDUCATIVO Y RECREATIVO PARA LOS MÁS CHICOS Y SERIES PARA TODA LA FAMILIA



Disponibilizamos un amplio catálogo de contenido para todos nuestros clientes de Cablevisión HD y Flow:



> +1.200 horas de contenido para los más chicos (como Disney, Nick, Cartoon, Discovery Kids, entre otros)



>+110 horas de programas y documentales educativos.



> +250 series completas para maratonear en las casas.



FLOW APP PARA TODOS LOS CLIENTES DE CABLEVISIÓN



Además, en los próximos días, todos los clientes de Cablevisión podrán acceder a Flow de manera gratuita, descargándose la app en cualquier dispositivo (celular, tablet, computadora o smart TV) y disfrutar no sólo los canales en vivo, sino también de 13.000 horas de contenido a demanda (las mejores series, películas, documentales, recitales, torneos de Esports, entre otros) y la posibilidad de alquilar estrenos de manera muy simple.



GESTIÓN ON LINE: #noscuidamosentretodos



Recordamos que nuestros clientes que pueden seguir todas las gestiones para sus servicios de Personal, Fibertel, Cablevisión Flow y Telecom Fibercorp, a través de los canales electrónicos, aplicaciones móviles y línea telefónica.



1- Los clientes Individuos podrán acceder al beneficio a través de la APP mi Personal a partir del 21 de marzo de 2020.

2- Beneficio disponible desde el 20 de marzo de 2020

3- Beneficio disponible a partir del 21 de marzo de manera automática.

4- Sólo disponible para sistema operativo Android