Miércoles 18.03.2020

20:06

Los principales mercados no tocan fondo El S&P Merval marcó otra fuerte caída y el riesgo país cerró en 4.040 puntos básicos

El índice S&P Merval bajó hoy 14,47%, arrastrado por la fuerte caída que sufrieron los principales mercados de referencia que no logran tocar piso ante la fenomenal crisis económica desatada por la expansión del coronavirus a nivel global, en tanto el riesgo país argentino avanzó 11,9% y cerró la jornada en 4.040 puntos básicos.



Wall Street hoy cerró con pérdidas del 6,3 % en su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, mientras que el selectivo S&P 500, que a media sesión obligó a paralizar sus operaciones durante 15 minutos por cuarta vez en diez días al alcanzar una caída del 7 %, terminó recortando la baja y marcó un rojo de 5,18 %.



Por último, el índice tecnológico Nasdaq descendió 4,70%.



A nivel regional, la bolsa de San Pablo se desplomó 10,35 % y el Ibovespa debió interrumpir nuevamente sus negocios por media hora durante la sesión de hoy, la sexta vez en los últimos ocho días, provocado por la incertidumbre de que las medidas anunciadas por diferentes gobiernos sean insuficientes para impedir una recesión económica mundial.



En este contexto, la bolsa porteña no pudo quedar ajena a la caída libre que enfrentan los índices bursátiles globales y quedó a pocos pasos de perforar el piso de los 22.000 puntos, un valor que no alcanzaba desde agosto de 2017.



Así, en el panel líder de la plaza local, ninguna acción anotó ganancias: YPF cayó 25,98%; Aluar cedió 19,77%; Grupo Financiero Galicia, -18,42%; Transener, -17,49%; y Cresud lo hizo 17,42%.



Con igual tendencia, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street finalizaron la rueda teñidos de rojos encabezados por YPF (-26,8%); IRSA Propiedades Comerciales (-21,9%); Grupo Financiero Galicia (-20,4%); Cresud (-18,1%); y Banco Macro (-16,1%).



De cara al proceso de reestructuración de deuda que planea encarar el gobierno argentino, la fuerte baja registrada en la cotización de los bonos plantea un dilema debido a que algunos ya se encuentran a precios de default.



Joaquín Candia, de Rava Bursátil explicó que si se mira en retrospectiva "hace dos meses aproximadamente se pensaba que los bonos se encontraban en precios que reflejaban una reestructuración muy agresiva, pero a estos precios ya se encuentran mostrando algo mucho peor".



En este marco, los bonos en dólares operaron con clara tendencia negativa durante toda la jornada y cerraron con bajas de hasta 22,6%, mientras que los títulos en pesos corrieron la misma suerte y cerraron la rueda con caídas de hasta 14,3%.



Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, explicó que en la jornada de hoy nuevamente hubo "un colapso total".



"Fue otra rueda más de derrape total en las bolsas del mundo, que tienen la particularidad de seguir operando cuando el economía global está detenida y esto hace que no haya ningún comprador legítimo de ningún activo de riesgo. Por esta razón, es muy difícil saber cuando terminará la crisis, porque nunca pasó", advirtió el economista.



Vaticinó además, que "hasta que no se estabilice la crisis, no podremos saber donde termina el daño, pero claramente todavía no hemos visto su fin".



Otro especialista, Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversores.com, indicó que Wall Street operó con una tendencia de corte bajista y "con una recesión inminente en los Estados Unidos, en donde lo que más asusta es la velocidad que está tomando la crisis".



Dijo que "en estos niveles, puede llegar a haber correcciones que generen un rebote de corto plazo pero va a ser un rebote corto".



