https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.03.2020 - Última actualización - 20:23

20:21

Entretelones de la política provincial Línea directa

Pedido solidario

Familiares de Ramón Calvo

“Se necesitan dadores de sangre de cualquier tipo y factor para Ramón Calvo. Por favor aquellas personas que puedan ayudar, deberán presentarse en el banco de Sangre del Hospital José María Cullen”.

Nos falta mucho

ALFREDO SALOMÓN

“En ningún país sucede que, por tener la mayoría de los votos, se tiene toda la verdad de los acontecimientos. Porque si así fuera, estaríamos a la vanguardia de los países. La realidad nos habla por sí sola. Tener la mayoría de los votos sólo alcanza para ganar las elecciones, pero para sacar al país adelante hace falta algo más: capacidad para gobernar, respetando la Constitución Nacional, administrando correctamente, con un Poder Judicial impecable, que haga justicia de verdad, sin mirar de quién se trate. Pienso que para llegar a esa situación nos falta mucho, pero mucho. Otro aspecto fundamental es que los candidatos a ejercer cargos, cualquiera sea su naturaleza y jerarquía no deben tener duda alguna con la Justicia, como ocurre ahora. A la luz de lo expresado precedentemente, sin fanatismo alguno, veremos que nos falta mucho para ser un país como debería ser. Es decir, un país como la gente”.

Reflexión

ERCILIO FERRI

“El hombre ha de luchar en la historia, pero tiene derecho a preservar dentro de su vida esa parte de alegría que no pertenece a la historia; y pese a todo hay en lo humano más cosas dignas de admiración que merecedoras de desprecio”.

Agradecimiento

RODOLFO

“Quiero agradecerle a la empresa Marcelo Giménez por la muy buena atención que recibimos en un viaje a las Cataratas hace poquito, la buena organización y el buen desempeño que tuvieron tanto los choferes como el coordinador. Éste último, de nombre Hugo, muy bueno su trabajo y explicaciones. La verdad que estamos muy agradecidos. Respecto de los conductores, fue una tranquilidad ver cómo manejaban, ya que hoy en día hay de todo. Yo los observaba cada vez que parábamos, en los comedores, y no tomaron alcohol, actuaron responsablemente. La empresa Fanti también tiene muy buenos choferes. Lamento no recordar sus nombres. Pasamos un momento inmejorable. Muchas gracias”.

Delincuentes

UNA LECTORA

“Domingo 15/3: antes de las 6 de la mañana, dos individuos, uno de tez morena, acompañado de otro de notoria condición de gay, pidieron un remís en la estación de servicio de la rotonda de Guadalupe. Se hicieron llevar hasta French y Gral. Paz. Iban hablando como que no se conocían. El gay tenía una tonada como que no era de aquí (o se hacía) y le dijeron al remisero: ‘esperá que ya venimos’, y en su lugar aparecieron 3 masculinos, uno mayor y dos más jóvenes. Cuando el remisero vio esa situación, salvó su vida, al emprender la retirada. No obstante eso, su auto fue alcanzado por una bala. Según un personal de la seccional 8a. es una bala calibre 22 corto. Conforme a lo dicho por el personal de la estación de servicio, llamaron al 911 porque esos tipos querían dejar una moto gilera azul en pésimas condiciones ahí en la estación; los empleados que estaban de turno no se lo querían permitir, igual la dejaron y tomaron el remís. Luego de sucedido el hecho que casi termina con la vida del remisero, volvieron. Según el personal policial, dos femeninas y un masculino mayor, que habían tomado el turno, habían llamado al 911, reiteradas veces. No acudieron, mientras estaba la moto en el lugar tirada, porque igual la dejaron; pasó un móvil. Cuando el remisero volvió a explicar lo que había sucedido le hicieron señas las empleadas, tampoco paró el móvil... Y así estamos, así seguimos en este país. Esto es un alerta para quienes prestan servicios públicos. Y no hay que ser homofóbico, pero bueno también están metidos en la delincuencia...”.

Opiniones

UNA LECTORA

“Las crónicas de Alaniz, Lolo y la del padre Leyendecker (me casó hace 40 años), publicadas el 12 del corriente, no tienen desperdicio. Las opiniones de Valsagna son monótonas. Debería hacer un recreo de silencio, fue funcionaria de gobierno hasta hace muy poco...”.