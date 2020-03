Contenidos con impronta argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

La plataforma digital estrenará un documental sobre Juan Manuel Fangio y planea otro inspirado en Guillermo Vilas. Presentará una serie cómica con Sebastián Wainraich y la precuela del film “Perdida”, con Luisana Lopilato. Tiene en carpeta una serie basada en “El Eternauta” y otra de intriga escrita por Claudia Piñeiro con Diego Peretti.

Hay un dato que no ha pasado desapercibido para los referentes a escala global de la plataforma Netflix: la Argentina ocupa el décimo lugar del mundo en cantidad de usuarios. Posiblemente estos guarismos hayan alentado la reciente visita al país del vicepresidente de contenidos para Latinoamérica y España de la plataforma, el mexicano Francisco Ramos, junto al director ejecutivo de la compañía, Reed Hastings y el anuncio de que abrirán, en el futuro, una oficina en nuestro país. Decisión que no tiene que ver únicamente con la buena repercusión entre los usuarios, sino por la calidad de los contenidos (series, películas y documentales) generados en estas latitudes, que cumplen con los mandatos fundamentales: están bien hechas desde lo formal, son rentables desde lo económico y enganchan al público no solo vernáculo, sino de todas partes del mundo. Se rompe, como señaló el propio Ramos al diario La Capital de Rosario, el paradigma de “que la ficción local es sólo para el público local y que la única ficción global es la americana”.

Lo cierto es que desde Netflix, alentados por los datos mencionados anteriormente, existen varios proyectos desarrollados en la Argentina que están cerca de ser presentados en la plataforma que hoy marca tendencias. Y en estos días de pandemia global en los cuales debemos, en lo posible, permanecer en casa, ver series y películas desde esta plataforma puede ser una opción. El más próximo, que se estrena el 20 de marzo, es “Fangio, el hombre que domaba las máquinas”. Se trata de un documental sobre el piloto argentino fallecido en 1995, considerado el mejor de todos los tiempos en la Fórmula 1. Según se anunció, en esta propuesta inspirada en un estudio que realizó en 2016 la Universidad de Sheffield, se intenta dilucidar que era lo que llevaba al corredor nacido en Balcarce (y a otros de su generación) a competir a las mismas velocidades que hoy pero bajo condiciones de seguridad muy precarias. No será la primera vez que la figura de Fangio llega a las pantallas. En 1999 Alberto Lecchi dirigió “Operación Fangio”, con Darío Grandinetti, en 1980 Hugh Hudson produjo desde Italia “Fangio: Una vita a 300 all’ora” y en 1950, Román Viñoly Barreto filmó “Fangio, el demonio de las pistas”, protagonizada por el propio Juan Manuel Fangio y Armando Bo.

Corazones en la búsqueda

Para el primer día de mayo está planeado el comienzo de la distribución de “Casi feliz”, una serie en clave de comedia escrita y protagonizada por Sebastián Wainraich. Estará focalizada en las vivencias de un hombre que mantiene una relación complicada con su ex-esposa, a quien considera el amor de su vida, y a la vez convive con una lista larga de inseguridades que le impiden conseguir la felicidad en su vida, por otra parte casi perfecta. Natalie Pérez, Peto Menahem, Hugo Arana, Juan Minujín, Carla Peterson, Julieta Díaz, Pilar Gamboa y Adrián Suar son los actores que completan el elenco.

También en mayo, pero en este caso al finalizar el mes, estará disponible para los usuarios de la plataforma el film “La corazonada”, producción argentina dirigida por Alejandro Montiel y escrita por el propio Montiel junto a Mili Roque Pitt y Florencia Etcheves en base a la novela de ésta última titulada “La virgen en tus ojos”. Esta precuela del film “Perdida” (2018), narra la historia de Manuela Pelari, Pipa (Luisana Lopilato), quien empieza su carrera como policía luego de salir de la academia. Junto con Francisco Juanez (Joaquín Furriel), inspector de homicidios, debe resolver el violento asesinato de una chica de 19 años que tiene como principal sospechosa a la mejor amiga de la víctima. Rafael Ferro, Maite Lanata y Marita Ballesteros completan el elenco.

Invasiones, thrillers y tenistas

Entre los anuncios recientes que hizo Netflix que involucran a la Argentina, el rodaje de una serie inspirada en la novela gráfica homónima de Héctor Germán Oesterheld es el que causó mayor expectativa. Es que esta obra, que fun clave para la evolución histórica de la historieta mundial ocupa un espacio trascendente en la memoria cultural. Cabe recordar, en líneas generales, el argumento: en la Buenos Aires de la década de 1950, una tormenta de nieve tóxica mata a millones de personas. Luego se sabrá que se trata del prolegómeno de una invasión extraterrestre de escala planetaria. Juan Salvo, un vecino de Vicente López, y sus amigos, inician una lucha desigual contra los invasores.

Lo que se sabe hasta el momento -salvo que las actuales condiciones de crisis sanitaria modifiquen de algún modo los plazos- la serie comenzaría a rodarse hacia fines de 2021 y comienzos de 2022 bajo la dirección de Bruno Stagnaro, responsable de series como “Okupas” y “Un gallo para Esculapio”. Un detalle de color, pero no carente de interés, es que el nieto del autor de la novela, Martín Oesterheld, intervendrá en el proyecto en calidad de consultor.

Se halla en avance (sujeto también a la situación del coronavirus) el rodaje de “El reino”, un thriller dirigido por Marcelo Piñeyro y escrito por la novelista Claudia Piñeiro, creadora de “Las viudas de los jueves” y “Betibú”. Distribuida en ocho episodios, desplegará la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado durante el acto de cierre de campaña. Esto los lleva ante las puertas de la presidencia y lo obliga a tratar de descifrar quién es el asesino y cuáles fueron sus móviles.

Netflix tiene también en carpeta la realización de un documental sobre el tenista Guillermo Vilas, una película de Carlos Sorín protagonizada por Valeria Bertuccelli. Y gestará propuestas destinadas al público infanto-juvenil, como “Cielo grande”, sobre la lucha de un grupo de adolescentes por salvar el centro de ski en el que trabajan, la tercera temporada de la “Go! Vive a tu manera”. Reed Hastings, CEO de Netflix, ponderó la diversidad cultural de nuestro país y señaló su convicción de que esta amplitud creativa pueda potenciar el desarrollo de los productos. “Creemos en el poder de las historias para mostrar esta realidad y crear contenido local, en idioma local, con creadores locales”, remarcó.

Cifra

4,5 millones de suscriptores tiene actualmente la plataforma Netflix en Argentina. La previsión de los referentes de la empresa es que este número suba a partir del desarrollo de propuestas locales.