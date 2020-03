https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 19.03.2020

Mediante el boletín oficial Nombraron al nuevo director del Programa de Protección a Testigos e Imputados.

Se trata de Santiago Eguren, quien fue formalmente puesto en funciones a través de la Decisión Administrativa 399/2020, publicada este jueves en el Boletín Oficial por el Ministerio de Justicia.



El abogado platense, que además es uno de los apoderados del Frente de Todos, se había desempeñado en la Dirección Operacional de Inteligencia contra el Terrorismo y Delitos contra el Orden Constitucional de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Oscar Parrilli al frente del organismo espía.



Asimismo, Eguren había protagonizado un cruce con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, cuando había viajado a Bolivia para participar de la auditoría a las elecciones del país del Altiplano.



"Nos enteramos que había dos espías argentinos en la misión de auditoría, no eran técnicos con capacidades electorales, es un despropósito, eso no se hace, es inmoral", había lanzado el ex canciller de Uruguay.



El dirigente de La Cámpora tiene la tarea de hacerse cargo del Programa de Protección a Testigos e Imputados luego de que el presidente Alberto Fernández firmara un DNU en diciembre pasado para derogar la Agencia Nacional que había creado su antecesor, Mauricio Macri, y ratificara la vigencia de la Ley N° 25.764, de 2003.

