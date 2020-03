https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actividad mermó entre un 70 y 80 por ciento en la ciudad

Remiseros y un pedido urgente: "Si no trabajamos, nuestra familia no come"

Crédito: El Litoral

Con la mayoría de las actividades paralizadas en la ciudad de Santa Fe, a raíz de las medidas de los tres estamentos del Estado para prevenir el avance del coronavirus en el país, disminuyeron en gran medida los pasajes de taxis y remises. Así lo hicieron notar choferes este jueves por la mañana en la explanada de la Municipalidad. Daniel Almirón habló en representación de sus compañeros y expuso la dura realidad que por estos días viven en el sector. “Esto es algo de urgencia, nosotros pendemos de un hilo. Pedimos que se nos garantice la seguridad higiénica y económica. Somos laburantes del día a día, si dejamos de trabajar nuestra familia no puede comer”, expresó. “Hay compañeros que salieron a trabajar y son diabéticos, por ejemplo”, agregó. En ese sentido, los remiseros se apostaron en la puerta del Palacio Municipal para reclamar algún tipo de ayuda, sobre todo económica para poder atenuar el impacto de este parate de actividades. “Queremos mínimamente un bono, para insumo, artículos de higiene”, señaló Almirón. Al ser consultado por la prensa, el remisero aclaró que “la actividad mermó entre 70 y 80 por ciento estos días”. “No vemos gente, hay taxis y remises en la calle y no hay personas”, añadió. La entrevista completa INFORMACION IMPORTANTE LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 #Coronavirus Preguntas Frecuentes - Síntomas - Prevención - Estadísticas en tiempo real