Pese al pedido expreso del gobernador Necesidad Pública: Michlig lamentó que aún no se haya logrado acuerdo

Mientras la provincia de Santa Fe mantiene 33 casos sospechosos de coronavirus y uno confirmado, su dirigencia política no termina de acordar el texto de la Ley de Necesidad Pública o emergencia, para que logre ser sancionada en la Legislatura. Este miércoles, el propio gobernador Omar Perotti revelaba haber conversado con el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, para destrabar el tema. Es en ese cuerpo donde tiene mayoría el Frente Progresista.



Sin embargo, este jueves, el ministro de Gestión, Rubén Michlig, aclaró que no hay consensos todavía que permitan avanzar. Es más, la cámara baja ni siquiera fue convocada para esta jornada.



Consultado por El Litoral, Michlig dijo que se están haciendo “los últimos esfuerzos para llegar a un acuerdo pero todavía no ha sucedido eso. Vamos a tratar en el día de hoy de insistir con el trabajo político para el acercamiento de las posturas. La verdad, el gobernador ha pedido a la oposición que trate este tema con la mayor cordura, y que se pongan a la altura de las circunstancias. Pero hasta el momento, lamentablemente, no hemos obtenido el consenso necesario para garantizar el tratamiento. Así que vamos a extremar los esfuerzos políticos en estos días para tratar de lograr la sanción lo más rápido posible”, expresó.

Negociaciones



Las conversaciones para intentar avanzar con la ley se llevaron a cabo durante la mañana, tarde y noche de este miércoles. Hubo encuentro entre diputados del oficialismo y de la oposición, entre senadores y diputados, y entre diputados del socialismo con funcionarios del Poder Ejecutivo. Pero aun así, no se logró acordar. Las fuentes más optimistas consultadas por este diario no descartaron que se pudiera sesionar el viernes, o el miércoles de la próxima semana, pero ello se vería también afectado por la eventual cuarentena total. Las más pesimistas advertían que, en realidad, la supuesta predisposición del socialismo no había sido hasta aquí más que una pose.



Los casos



En cuanto al parte epidemiológico actual, en la conferencia de prensa matutina de este jueves, la secretaria de Salud, Sonia Martorano, precisó que existen en la provincia 71 casos: 37 negativos, 33 en estudio y uno confirmado. Entre los sospechosos se encuentran uno de Venado Tuerto, otro en Recreo, siete en Santa Fe, 14 en Rosario, uno en Villa Gobernador Gálvez, cuatro en Rafaela, uno en Tacural, otro en Josefina, uno en Firmat, otro en Sastre y uno en Villa Mugheta.



“La buena noticia en estas horas -dijo la funcionaria- es que de los 42 casos en estudio que teníamos ayer, quedan 33 porque nueve ya fueron descartados. Estamos en un momento en el que los casos en Argentina están aumentando, con una muerte más a nivel país. Esto nos lleva a recalcar que todos tenemos que cuidarnos a través del aislamiento social. Salir de casa lo mínimo indispensable para la procura de alimentos. Y por favor, aislamiento, lavado de manos, agua y jabón, y limpieza de las superficies. Es el momento de aumentar las medidas de desinfección, y se debe recurrir a las guardias médicas sólo por necesidad”, insistió.



Consultada por El Litoral sobre si la decisión a adoptar es la cuarentena total, Martorano dijo que la provincia “se va a ajustar a lo que se decida desde Nación. Por eso, la reunión cumbre de esta tarde. Pero sí, hay una fuerte recomendación para que la cuarentena sea total”, concluyó.